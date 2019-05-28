إيران: مستعدون للحوار مع دول الخليج

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، استعداد بلاده للدخول في حوار بين دول الخليج العربي وإيران فيما يخص استقرار وأمن المنطقة.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في الدوحة، ضمن جولة خليجية له بالمنطقة للبحث عن وساطة لتهدئة التوتر مع الولايات المتحدة.



وأوضحت وزارة الخارجية القطرية، أن الطرفين أكدا قلقهما من التصعيدات والمشاكل القائمة في المنطقة، وعبرا عن أهمية الحوار لحلها.



وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق اليوم استعدادها للتفاوض مع إيران بشأن العديد من القضايا بشروط محددة.



ونفت الخارجية الأمريكية وجود هناك قنوات اتصال مع إيران مؤكدة استعدادها للتفاوض إذا نفذوا شروط الولايات المتحدة.



وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، إنهم لا يسعون إلى تغيير النظام في ايران، بل إلى زوال الأسلحة النووية.