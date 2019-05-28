مسلسل "حدوتة مرة " احداث الحلقة 24، تدور أحداث الحلقة حول كيفية تأثير المال على "مُرة" التى تعد انسانة ذات معايير أخلاقية معدومة بسبب سوء التربية بينما تربية كريم تختلف جذريًا.



"حدوتة مُرّة"، مسلسل درامي من بطولة غادة عبد الرازق، يروي قصة مُرّة، زوجة فلاح تتمتع بجمال باهر وطموح لا حدود له، تجد نفسها مضطرة إلى بيع أطفالها مقابل المال إلى رجل ثريّ غامض. وتتتابع أحداث القصة عبر السنين مارّة بمدن مختلفة حيث تسعى مُرّة خلف أطفالها في محاولات للعثور عليهم.

مسلسل "حدوتة مُرة" من بطولة غادة عبدالرازق، ومحمد شاهين، وأحمد صفوت، وعايدة رياض، وولاء الشريف، وسلمى أبو ضيف، ومايان السيد، والفنان عبدالرحمن أبو زهرة، ومن إخراج ياسمين أحمد.

