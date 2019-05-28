إحباط بيع 11 ألف عبوة منتجات ألبان بتاريخ إنتاج مزيف بالإسكندرية

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات مكبرة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.



أسفرت جهود تلك الحملات بإشراف اللواء أنور سعيد مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة عن ضبط المدير المسئول عن شركة لتصنيع منتجات الألبان بدائرة قسم شرطة برج العرب (محافظة الإسكندرية) لحيازته وإنتاجه كميات كبيرة من منتجات الألبان وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها تاريخ إنتاج لاحق لتاريخ تصنيعها بقصد مد فترة صلاحيتها خلافًا للحقيقة تم ضبط كميات قدرها (9768 آلاف عبوة زبادى، لبن جاموسى "كامل – خالى الدسم")، (1600 عبوة مسلى، 51 كيلو جرام "مورتة طبيعية")، غير مدون عليها أى بيانات تفيد تواريخ الصلاحية أو الإنتاج، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.