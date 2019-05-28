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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 08:31 م

ضبط 30 ألف عبوة غذائية منتهية الصلاحية في برج العرب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عمرو المزيدي
dostor.org/2646804

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات مكبرة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

أسفرت جهود تلك الحملات بإشراف اللواء أنور سعيد مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة، عن ضبط المدير المسئول عن إحدى شركات المنتجات الغذائية بدائرة قسم شرطة برج العرب (محافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية (فول مدمس – خرشوف) معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج أو الصلاحية وبها عيوب صناعة وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندية بكميات قدرها (30،600 ألف عبوة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

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