مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الحلقة 25، وتدور قصة المسلسل حول شاب يؤمن بفكرة ما، ويرى فيها حلًا لكثير من المشكلات التي يمر بها مجتمعه الصغير، فيحاول تنفيذها بكل طريقة ممكنة؛ مما يدخله في كثير من الأحداث والمفارقات الكوميدية.



مع بدأ التجهيز للعمل وضع له اسم مؤقت هو (أنا عندي شعرة)، ثم غير إلى (عزت معزوز)، ثم تقرر بأن يكون الاسم (اللعبة)، ثم قرر أن يكون (عزت عزوز)، ثم تم الاستقرار على أن يصبح الاسم (فكرة بمليون جنيه).



ابطال المسلسل:



علي ربيع ،طارق عبدالعزيز ،صابرين ،صلاح عبدالله ،ملك قورة ،كريم عفيفي ،وليد فواز ،سهر الصايغ ،خالدكمال ،محمد محمود ،احمد سلطان ،ولاء الشريف ،مايان السيد