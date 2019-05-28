العثور على جثة موظف مُبلغ باختفائه منذ 30 يومًا في الغربية

عثر أهالي قرية كفر مسعود التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية على جثة موظف مبلغ باختفائه، منذ ما يقرب من شهر ملقاة بمصرف القرية.



وعلي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا، والنقيب حسن داوود معاون مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتم استخراج الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفي الجامعي بطنطا.



وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، في وقت سابق، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ عن اختفاء "إبراهيم رمضان" 38 سنة موظف ببنك التنمية والائتمان الزراعي ومقيم بقرية كفر مسعود التابعة لدائرة المركز، وذلك من يوم الثلاثاء الماضي.



وكشفت التحريات عن أن الشخص المختفي كان يقوم بري الأرض الزراعية الخاصة به، لكنه لم يعد إلى المنزل منذ هذا الوقت.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.