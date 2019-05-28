بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق النجيلة في مطروح

أصيب منذ قليل 7 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة بطريق النجيلة مطروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى النجيلة المركزي لتلقي العلاج.



وتلقى الدكتور محسن طه، وكيل صحة مطروح، إخطارًا بإصابة 7 أشخاص أثر حادث انقلاب سيارة بطريق النجيلة مطروح وتم نقلهم إلى مستشفى النجيلة المركزي لتلقي العلاج.



وتبين أن المصابين هم: "معاذ عبدالحميد 23 سنة، وصالح عبودة صالح 23 سنة، وإبراهيم حسن يونس 23 سنة، وإسلام عبدالدايم رحومة 23 سنة، وآدم سلومه شريف 23 سنة، وأحمد عبدالله عوض 23 سنة، وصدام علي محمود 23 سنة".



وأكد الدكتور محسن طه، وكيل صحة مطروح، أن المصابين تلقوا الإسعافات الأولية والعلاج فور وصولهم إلى مستشفى النجيلة المركزي.