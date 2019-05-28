"الخارجية الأمريكية": مستعدون للحوار مع إيران بشروط

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، استعدادها للتفاوض مع إيران بشأن العديد من القضايا بشروط محددة.



وأفادت الخارجية الأمريكي في بيان مساء، اليوم الثلاثاء، "قلنا للإيرانيين مرارا إننا مستعدون للحديث معهم حول النقاط الـ12 التي حددها الوزير مايك بومبيو إذا كانوا مستعدين لذلك"، وذلك وفق قناة "الحرة".



ونفت الخارجية الأمريكية وجود هناك قنوات اتصال مع إيران مؤكدة استعدادها للتفاوض إذا نفذوا شروط الولايات المتحدة.



وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن العقوبات على إيران سوف تبقى ولا تقتصر فقط على أنشطتها النووية.



وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق أمس الإثنين، إنهم لا يسعون إلى تغيير النظام في ايران، بل إلى زوال الأسلحة النووية.



وكرر ترامب انتقاداته للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، لكنه قال إنه منفتح على مفاوضات جديدة.