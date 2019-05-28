الثلاثاء 28/مايو/2019 - 08:13 م
مبادرة "أيامنا أحلى" داخل 3 وحدات صحية فى بنى سويف
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2646793
عقدت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية صحة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، وعلى مدار 3 أيام مبادرة "أيامنا أحلى" بوحدات دنديل بمركز ناصر ووحدة الشنطور بمركز سمسطا، ووحدة كفر ناصر بمركز ببا.
ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات المتكاملة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، تحت إشراف الدكتوره سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتورة مديحة سري مدير إدارة تنظيم الأسرة.
كما شارك اللقاء الدكتور محمد ترياق متابع مشروع دعم الخدمات المتكاملة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.