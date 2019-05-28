مسلسل "قابيل" احداث الحلقة 25، وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل قابيل تطورا جديدا فى الأحداث حيث استطاع "آدم وسما" محمد فراج وأمينة خليل أن يوقعا بالضابط "طارق" محمد ممدوح وذلك عن طريق الفيسبوك حيث قاما بالاستيلاء على صفحته الشخصية حتى يمكنا من مراقبته.



وفى المقابل يكشف الضابط عبد الرحمن على الطيب حقيقة مقتل والدة سما حيث يتضح أن الزوج سبب قتلها ويتم القبض عليه خاصة أنه قام بدفنها.



وفي الحلقة 25 من مسلسل قابيل الضابط طارق إلى صديق آدم الذي يختبئ عنه إلا أن الأخير لم يفصح عن مكانه وذلك بسبب إنقاذ آدم من الموت أثناء تواجده فى المصحة للعلاج من الإدمان.



يذكر أن مسلسل "قابيل" يقوم ببطولته محمد ممدوح وأمينة خليل ومحمد فراج وعلى الطيب وإخراج كريم الشناوى.