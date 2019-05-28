مسلسل "زلزال" احداث الحلقة 23، يترقب عدد كبير من المشاهدين اليوم الثلاثاء، عرض مسلسل زلزال الحلقة 23، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، وينافس به ضمن سباق مسلسلات رمضان 2019، والذي يتم إذاعته عبر قناة DMC، ومن المقرر ان يتضمن مسلسل زلزال الحلقة 23 عدد من الأحداث المثيرة والمشوقة.



استكمالًا لما جرى فى مسلسل زلزال الحلقة 22، حيث ذهب عبد الحليم زوج أمل إلى محمد حربى فى عزاء غبريال بعدما علم أن ما ذهبت إليه لتعزيته، وهناك تطاول عليه بالألفاظ لكن محمد حربى اتسم بالهدوء وتوجه للداخل واحضر له امل، فهل يتزوج محمد رمضان من حلا شيحة؟



أحداث مسلسل زلزال الحلقة 22

وشهد مسلسل زلزال الحلقة 22 أيضًا عدد من الأحداث الهامة، منها قدوم خليل السواح ورفض أن تركب مع زوجها وركبت معه وعادل للبيت، ورجع محمد حربى الى السوق فى القاهرة وكسب ثقة المعلم منصور بسبب نجاحه فى إدارة محله وتولي مسئولية الحسابات الخاصة به، وتوجه ربيع إلى عبد الحليم وأخبره أن أمل حامل حيث يعمل كجاسوس له ويخبره بكل ما يحدث فى بيت خليل السواح، وفى مسلسل زلزال الحلقة 22 تركت صافية ووالدتها السوق وتوجهت إلى المنطقة التى يعمل بها محمد حربى، وراى والدتها وتوجه لها فى عصبية واخبرها لماذا جاءوا خلفه ؟.



رغم أنه ترك لهم الموقف، واتجه خليل إلى المقهى وأخبر زهدي أنه يمتلك نصف مقهى غوبريال وقام بطرد الناس منها، وبعدها تمت خطبة ابنة زهدى لأحد الأشخاص، وفى نهاية الحلقة ذهبت صافية إلى محمد حربى وأخبرته أنها تحبه.