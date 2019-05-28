روسيا تنتقد ورشة العمل التي تعقدها واشنطن في البحرين بخصوص الملف الفلسطيني

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن مؤتمر البحرين بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، مجرد محاولة جديدة من الولايات المتحدة لفرض تسوية بديلة في الشرق الأوسط.



وانتقدت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الثلاثاء، المبادرة الأمريكية لعقد ورشة العمل "السلام من أجل الازدهار" في البحرين، متهمة واشنطن بمحاولة فرض سبل بديلة لتسوية الصراع الفلسطيني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بعيدا عن حل الدولتين، وذلك وفق قناة "روسيا اليوم".



واتفقت الصين وروسيا على عدم المشاركة في "ورشة العمل" التي تستضيفها مملكة البحرين أواخر يونيو المقبل، في إطار صفقة القرن التي تقودها واشنطن لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وتستضيف البحرين، يومي 25 و26 يونيو "ورشة عمل اقتصادية" تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، كخطوة أولى لتنفيذ "صفقة القرن".