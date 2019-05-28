مسلسل "لمس أكتاف" تفاصيل الحلقة 23، من المتوقع أن ينتقم شحاتة من حمزة بعد خروجه من السجن، وذلك بعد علم شحاتة أن حمزة كان السبب فى دخوله إلى السجن، ولكن حمزة استعد جيدا لأى تصرف محتمل من شحاتة، فهل ينجح شحاتة فى الانتقام من حمزة؟ هذا ما ستكشفه الحلقة 23 من مسلسل "لمس أكتاف" الليلة.



وشهدت الحلقة 22 من المسلسل أحداثا مثيرة، إذ طلب سامر من أدهم إخبار حمزة، أنه يريد الحصول على 10 ملايين دولار لتركهم وعدم المساس بأحدهم، وهو ما وافق عليه أدهم لتخليص حمزة صديقه، وغادة التى وقع فى حبها من أزمة سامر، إلا أنه طلب منه الابتعاد عن غادة حتى لا يصبح طرفًا فى المشكلة مهددًا سامر، بأن هذا أمر لن يحبه على الإطلاق.



وعلم حمزة بخروج شحاتة من السجن، وبدأ يستعد لما يخطط له الأخير، بعد أن علم أن حمزة كان السبب فى سجنه، بينما أخبر أدهم حمزة برسالة سامر وبدأ التفكير فى خطة للتعامل مع الموقف.



وكشف حمزة سر سامر وأخبره أنه علم أنه مدان فى قضايا قروض كبيرة من البنوك، ولم يسددها ولهذا لم يعلن أنه لم يمت فى حريق منزله، وبعد محاولات استعطاف من جانب سامر لحمزة أطلق الأخير النار عليه.



مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبدالوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبدالغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏