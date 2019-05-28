سفيرنا بالخرطوم يؤكد دعم مصر لخيارات الشعب السوداني

أكد سفير مصر لدى السودان السفير حسام عيسى، دعم مصر لخيارات الشعب السوداني وأنها ستتعامل وتتعاون بشكل كامل مع من يختاره السودانيون، مشيرًا إلى أن مصر ستبدأ في إجراءات التعاون المشترك فور تشكيل المرحلة المقبلة.



جاء ذلك خلال لقاء عيسى، بوفد من لجنة العلاقات الخارجية لتجمع المهنيين السودانيين اليوم بالخرطوم؛ حيث ناقش اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في السودان، حسبما أفادت صحيفة المشهد السودانية.



وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان له إن اللقاء بدأ بتأكيد السفير المصري على مبادئ أساسية تضمنت التزام مصر بعدم التدخل في الشأن السوداني، وعدم سعيها لفرض أي نموذج أو تجربة على الوضع في السودان وتفهمهم لاختلاف التفاصيل والتجارب بين الدولتين.



وعرض وفد تجمع المهنيين خلال اللقاء موقف التجمع في التطورات الأخيرة، واستعرض مبررات ضرورة وجود سلطة مدنية انتقالية ومجلس سيادة ذو طابع مدني باعتباره أحد المطالب الجماهيرية للثورة، بحسب ماجاء في البيان.



وعكس وفد تجمع المهنيين ضرورة أن تكون العملية السياسية التي تجري في السودان حاليا ذات طابع سوداني خالص وغير متأثرة بسياسات أي من المحاور الخارجية وهو ما اتفق عليه الطرفان.