مسلسل "ولد الغلابة" تفاصيل الحلقة 23

يتابع الكثير من المشاهدين حول العالم ومصر تحديدًا، عرض مسلسل ولد الغلابة الحلقة 23 الثالثة والعشرون، الذي يؤدي بطولته الفنان الكبير أحمد السقا، ودخل منافسة مسلسلات رمضان 2019 ونجح ولد الغلابة الحلقة 19 في تحقيق رد فعل قوي وكبير من الجماهير، وكذلك نسبة مشاهدة كبيرة خلال عرض حلقات المسلسل، ويعرض ولد الغلابة 23 على قناة إم بي سي مصر في تمام الثامنة مساءً، وتكون إعادة مسلسل ولد الغلابة في تمام الثانية صباحًا.



وحكم القضاء على حمزة بالإعدام شنقا، خلال أحداث مسلسل ولد الغلابة في الحلقة 23 لما فعله من قتل عمد لقمر.



قصة مسلسل ولد الغلابة الحلقة 23

مسلسل ولد الغلابة الحلقة 23 للفنان أحمد السقا، الذي يقوم بتجسيد شخصية رجل صعيدي يعيش حية بائسة وفقير لدرجة كبيرة، ويكون مسئولًا عن عائلته، ويضطر للعمل في مهنتين، الأولى مدرس مادة التاريخ في أحد المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلًا سائق تاكسي ولكن سرعان ما يتم سرقة التاكسي الخاص به منذ الحلقات الأولى، وبالرغم من ذلك تدفعه الظروف المحيطة له للإتجار في المخدرات، وتتطور الأحداث بعد ذلك فى مسلسل ولد الغلابة الحلقة 23 لتصبح قصة معقدة ومشوقة بتفاصيل رائعة.



أبطال مسلسل ولد الغلابة الحلقة 23

يؤدي بطولة مسلسل أحمد السقا الجديد ولد الغلابة مجموعة من ألمع النجوم المصريين، على رأسهم الفنان أحمد السقا، رفقة هادى الجيار، محمد ممدوح، مي عمر، إنجي المقدم، إدوارد، كريم عفيفي، هبة مجدي، محمد ممدوح، صفاء الطوخي، والوجه الجديد مي سامي، أخت المخرج محمد سامي، الذي يخرج العمل، تأليف أيمن سلامة.