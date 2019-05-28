ساري: فرصة مشاركة كانتي مع تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي 50 %

أكد ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، أن فرصة الفرنسي نجولو كانتي في المشاركة في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم 50 بالمئة.



وتعرض كانتي للإصابة خلال التدريبات ويواجه شبح الغياب عن المواجهة أمام ارسنال غدا الأربعاء في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.



وقال ساري في المؤتمر الصحفي للمباراة في باكو عاصمة أذربيجان، "الإصابة ليست خطيرة للغاية، سنحاول تجهيزه حتى اللحظة الأخيرة".



وأضاف: "سنحاول معه غدا، لكننا لا نعرف وضعه في الوقت الراهن، فرصته حاليا 50 بالمئة".