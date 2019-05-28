مدريد تطلق أكبر عملية تأمين لحدث رياضي في تاريخها قبل نهائي دوري الأبطال

قال مسئولون اليوم الثلاثاء، إن مدريد ستنشر عددا قياسيا من رجال الشرطة والأمن استعدادا للنهائي الانجليزي الخالص لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي سيقام السبت المقبل، وسيتم حظر مرور الشاحنات مع الاستعانة بطائرات مسيرة لمواجهة أي تهديد إرهابي والحيلولة دون حدوث أي مشاكل من جانب الجمهور.



وتتوقع سلطات مدريد توافد نحو 67800 مشجع لحضور المواجهة بين توتنهام هوتسبير وليفربول على ملعب واندا متروبوليتانو.



وسيتولى نحو 4700 رجل شرطة مدعومين بطائرات مسيرة مهام الأمن، فيما تعتبره السلطات حدثا يحمل "مخاطر كبيرة".



وسيتم تعزيز هذا العدد بعناصر من الحماية المدنية وفرق الإطفاء وغيرهم من الأفراد في أكبر عملية تأمين لأي حدث رياضي تشهده العاصمة الإسبانية.



وسيتم حظر مرور الشاحنات الثقيلة بالقرب من الملعب ومناطق الجمهور لمدة 24 ساعة اعتبارا من الساعة 0800 بالتوقيت المحلي يوم السبت المقبل.



ووضعت السلطات الإسبانية درجة التأهب لمواجهة عمل إرهابي عند المستوى الرابع من خمسة، وهو ما يؤشر لدرجة كبيرة من التأهب.



وقالت ماريا باز جارسيا فيرا ممثلة حكومة منطقة مدريد في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "بذلت قوات الأمن جهدا جبارا وشاملا وممتازا لنتمكن جميعا من الاستمتاع (بالمباراة)".



وأشارت إلى ضرورة فصل مشجعي كل فريق على مدار الوقت، وسيصل مشجعو كل فريق إلى صالات وصول مختلفة في المطار وسيستقلون خطوط مترو مختلفة للوصول إلى ملعب المباراة.



وستنتهي العملية الأمنية بعد مغادرة غالبية المشجعين.