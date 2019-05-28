القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
رياضة
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 07:47 م

مدريد تطلق أكبر عملية تأمين لحدث رياضي في تاريخها قبل نهائي دوري الأبطال

مدريد تطلق أكبر عملية
وكالات
dostor.org/2646773

قال مسئولون اليوم الثلاثاء، إن مدريد ستنشر عددا قياسيا من رجال الشرطة والأمن استعدادا للنهائي الانجليزي الخالص لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي سيقام السبت المقبل، وسيتم حظر مرور الشاحنات مع الاستعانة بطائرات مسيرة لمواجهة أي تهديد إرهابي والحيلولة دون حدوث أي مشاكل من جانب الجمهور.

وتتوقع سلطات مدريد توافد نحو 67800 مشجع لحضور المواجهة بين توتنهام هوتسبير وليفربول على ملعب واندا متروبوليتانو.

وسيتولى نحو 4700 رجل شرطة مدعومين بطائرات مسيرة مهام الأمن، فيما تعتبره السلطات حدثا يحمل "مخاطر كبيرة".

وسيتم تعزيز هذا العدد بعناصر من الحماية المدنية وفرق الإطفاء وغيرهم من الأفراد في أكبر عملية تأمين لأي حدث رياضي تشهده العاصمة الإسبانية.

وسيتم حظر مرور الشاحنات الثقيلة بالقرب من الملعب ومناطق الجمهور لمدة 24 ساعة اعتبارا من الساعة 0800 بالتوقيت المحلي يوم السبت المقبل.

ووضعت السلطات الإسبانية درجة التأهب لمواجهة عمل إرهابي عند المستوى الرابع من خمسة، وهو ما يؤشر لدرجة كبيرة من التأهب.

وقالت ماريا باز جارسيا فيرا ممثلة حكومة منطقة مدريد في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "بذلت قوات الأمن جهدا جبارا وشاملا وممتازا لنتمكن جميعا من الاستمتاع (بالمباراة)".

وأشارت إلى ضرورة فصل مشجعي كل فريق على مدار الوقت، وسيصل مشجعو كل فريق إلى صالات وصول مختلفة في المطار وسيستقلون خطوط مترو مختلفة للوصول إلى ملعب المباراة.

وستنتهي العملية الأمنية بعد مغادرة غالبية المشجعين.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج

منذ أقل من شهر

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

منذ أقل من شهر

"مكة" تسرق الأضواء من محمد صلاح فى ختام الدورى الإنجليزى

منذ أقل من شهر

تصريحات قوية من حكيم زياش بعد توديع دورى الأبطال

منذ أقل من شهر

تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات الأربعاء فى جميع البطولات

الآن

قرار جمهوري بتعيين فخري الفقي عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي

"الأعلى للإعلام" ينذر مجلة الأهلي ويحيل صحفيين للتحقيق لسبهم رئيس الزمالك

الجيش الليبي يكشف عن وجود ضباط أتراك في صفوف قوات حكومة الوفاق

"حماية المنافسة": عودة "جلوفو" للعمل بالسوق المصري خلال شهر

ads
ads
الأكثر قراءة

"كاف" يوقف جهاد جريشة 6 شهور

لجنة المسابقات: لا تعديل على موعد مباريات الدوري

موظفة تقتل والدتها وتذبح قطة فوق جسدها في الزيتون

قرار جمهوري بتعيين فخري الفقي عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي

ألبومات الصور

طلاب "أولى ثانوي" يؤدون امتحان الفيزياء

"سيارات ملاكى".. وسيلة الباعة الجائلين لغزو شوارع القاهرة

تتويج نادي الزمالك بالكونفيدرالية

جماهير الزمالك تحتفل بالفوز بكأس الكونفيدرالية

رياضة

ساري: فرصة مشاركة كانتي مع تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي 50 %

منتخب مصر للجودو يشارك فى بطولة العالم باليابان

مدريد تطلق أكبر عملية تأمين لحدث رياضي في تاريخها قبل نهائي دوري الأبطال

نجم الساعة

بعد 3 سنوات من البطولة المطلقة.. ياسر جلال يتألق في "لمس أكتاف"

الأكثر قراءة

"كاف" يوقف جهاد جريشة 6 شهور

لجنة المسابقات: لا تعديل على موعد مباريات الدوري

موظفة تقتل والدتها وتذبح قطة فوق جسدها في الزيتون

قرار جمهوري بتعيين فخري الفقي عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي

الرئيس نيوز

رئيس "حقوق إنسان النواب": "هيومن رايتس" كاذبة وممولة من قطر وتركيا

"قطة مذبوحة" فوق الجثة.. ذبحتها الابنة قاتلة أمها في "الزيتون"

"خلاف الأستروكس" بين الحكومة والنواب ينتظر الحسم بعد "العيد"

في لقاء مع الملك "محمد السادس"... زعيم الأغلبية: لدينا قواسم مشتركة مع المغرب

وزير الكهرباء والسفير اليابانى يوقعان عقود تطوير 6 وحدات توليد بتكلفة 41 مليار ين

كشكول

مجلس جامعة سوهاج يوافق على إنشاء قسم للتعليم الطبى بكلية الطب

مجلس جامعة سوهاج يوافق على إنشاء قسم للتعليم الطبى بكلية الطب

"التعليم" تكشف موعد إعلان نتائج امتحانات "مايو" لأولي ثانوي

تعيينات جديدة بجامعة عين شمس

"التعليم" ترد علي شكاوي طلاب أولي ثانوي من صعوبة الامتحانات

الأمصار

"الأمم المتحدة": 160 قتيل و270 ألف نازح سوري خلال الشهر الجاري بسبب "الضربات الجوية"

قائد الجيش الجزائري: الشعب يرفض تكرار التجارب المريرة السابقة

وزير الخارجية الأردني مع دبلوماسية سويدية الأوضاع في المنطقة

مسؤول فلسطيني: محمود عباس يدعو قادة العرب لمقاطعة ورشة البحرين

لحظات رعب عاشها ركاب طائرة عقب تحطم قمرة القيادة

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

تصدع جسر زجاجي في كييف بعد يوم من افتتاحه

نصائح بسيطة للحفاظ على صحة دماغك

ياباني يبتلع 246 قرص كوكايين خلال رحلة طيران

الصحة

احذروا من أن يبتلع الطفل بطاريات الألعاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎