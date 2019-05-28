البنك المركزي الإماراتي يخفض تقديراته لنمو الاقتصاد

خفض البنك المركزي الإماراتي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خلال العام الحالي، لتقل عن تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصاد الإمارات.



وبحسب البنك المركزي الإماراتي، فإن اقتصاد الإمارات سيحقق نموا بمعدل 2% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، وليس بمعدل 5ر3% وفقا للتقديرات السابقة المنشورة في مارس الماضي، وفي المقابل يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الإمارات خلال العام الحالي بمعدل 7ر2% مقابل 7ر1% خلال العام الماضي.



في الوقت نفسه يتوقع البنك المركزي نمو الاقتصاد النفطي للإمارات بمعدل 7ر2% خلال العام الحالي وليس بمعدل 7ر3% وفقا للتقديرات السابقة، في حين يتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي بمعدل 8ر1% خلال العام الحالي وليس بمعدل 4ر3% وفقا للتقديرات السابقة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك المركزي القول، إن تراجع إنتاج النفط يمثل عقبة أمام نمو الاقتصاد، حيث يتوقع وصول إنتاج النفط إلى 1ر3 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال العام الحالي، مقابل 3ر3 مليون برميل يوميا خلال الربع الأخير من العام الماضي.



يذكر أن دول "أوبك" وحلفاءها من الدول النفطية من خارج المنظمة كانت قد اتفقت أواخر العام الماضي على خفض إنتاج النفط مع بداية العام الحالي بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا بهدف تعزيز أسعار الخام في الأسواق العالمية والقضاء على الفائض المعروض في الأسواق.