بالصور.. ختام الدورة الرمضانية لمستقبل وطن بمدينة مرسى علم

اختتم حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، بقيادة عماد سيف أمين الحزب بالمحافظة، مساء اليوم الثلاثاء، الدورة الرمضانية لكرة القدم لأمانة مرسي علم.



وسلّم رمضان الميثاق أمين الحزب بالمدينة الفريق الفائز الجوائز بالبطولة، كما تم تكريم الحكام والمنظمين للبطولة داخل مكان الاحتفال.



من جانبه أكد عماد سيف، أمين الحزب بالمحافظة، أن فعاليات الدورات الرمضانية للحزب مستمرة في مختلف المدن، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دعما كبيرا من الحزب بالبحر الأحمر للرياضة والرياضيين في جميع الألعاب الرياضية.



كما أشاد طارق القرباوي أمين التنظيم بالمدينة بحسن التنظيم للدورة، ووعد بمزيد من الفعاليات التى تجمع الشباب بالمدينة، والتواصل الدائم بين الحزب وشباب المدينة، وخرجت البطولة بصورة مشرفة أمام الجميع وشكر الحضور جهود الحزب فى مشاركته فى إنجاح الدورة.