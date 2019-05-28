المجلس العسكري السوداني يؤكد تخابر المعارضة وإسلاميون مع الخارج

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أن هناك إسلاميون فاسدون من نظام الرئيس السابق عمر البشير انضموا للثورة لتنظيف ملفاتهم الفاسدة.



وكشف نائب رئيس المجلس العسكري في تصريحات اليوم الثلاثاء، عن وجود دول أجنبية تتربص بالسودان ليصبح مثل سوريا وليبيا، وذلك وفق قناة "العربية".



وعبر حميدتي عن رفض المجلس العسكري أي تهديد كما أنه لا يريد أن ينزلق السودان إلى الخطر.



وأشار نائب رئيس المجلس الانتقالي إلى أن هناك كثيرون بالداخل يتخابرون مع دول أخرى، مؤكدا أنه لو لم ينحاز الجيش للثورة لما سقط نظام عمر البشير.



وشدد حميدتي على أن المجلس العسكري لن يقفل باب التفاوض مع المعارضة لكن يجب مشاركة الجميع في الحوار القائم، مشيرا إلى أنهم لو وجدوا شخصا ذا ثقة سيسلمه المجلس السلطة فورا.