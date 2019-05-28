عائشة بن أحمد: «شايفة نفسى نجلاء فتحى» مش سعاد حسنى

يصفها الجمهور التونسى بأنها «سعاد حسنى العصر الحالى»، ويطلق عليها الجمهور المصرى لقب «بوسى السينما المصرية»، أما هى فترى نفسها شبيهة بالفنانة نجلاء فتحى، وتقول إنها لاحظت الشبه بينهما بعد رؤية مسلسل «ألف ليلة وليلة».



إنها الفنانة التونسية عائشة بن أحمد التى تعيش حالة من النشاط الفنى فى مصر، إذ تشارك فى بطولة مسلسل «أبوجبل» مع الفنان مصطفى شعبان، الذى حقق ردود أفعال إيجابية، وتستكمل خلال الفترة المقبلة تصوير مشاهدها فى فيلم «حمزة» مع الفنان تامر حسنى.



وفى حوارها مع «الدستور» كشفت «عائشة» عن كواليس تصويرها مسلسل «أبوجبل» ومشاركتها كوكبة من الفنانين فى العمل، متحدثة عن الفروق بين السينما والدراما فى مصر وغيرها من الدول العربية.

■ كيف كانت بدايتك فى عالم الدراما المصرية؟

- البداية كانت من خلال عمل درامى ضخم يحمل اسم «ألف ليلة وليلة» مع عدد كبير من النجوم، وبعدها كانت انطلاقتى ومشاركتى فى فيلم «الخلية» مع النجم الكبير أحمد عز، ثم مسلسل «نسر الصعيد» مع الفنان محمد رمضان، وهذا العام أشارك فى بطولة مسلسل «أبوجبل» مع الفنان الكبير مصطفى شعبان، ومشاركتى كل هؤلاء النجوم خلال بدايتى الفنية فى مصر يجعلنى محظوظة للغاية، والمرحلة التى وصلت لها خلال عامين يصل إليها الكثيرون خلال سنوات طويلة.

■ هل أنتِ راضية بالعمل فى «أبوجبل»؟

- لقد أحسنت الاختيار بتعاقدى على مسلسل «أبوجبل» سواء من ناحية السيناريو أو الشخصية وكذلك الأبطال والمخرج، وهو أفضل عمل أقدمه بعد مسلسل «نسر الصعيد».

■ كيف هى ردود الأفعال على المسلسل حتى الآن؟

- جدًا.. أتابع ردود الأفعال على المسلسل من خلال حسابى على «تويتر»، والحقيقة أجد ردود أفعال إيجابية على العمل بنسبة 95%، وسعيدة للغاية بآراء الجمهور فى العمل وفى شخصيتى.

■ ماذا عن تعاونك الأول مع الفنان مصطفى شعبان؟

- الفنان مصطفى شعبان يتميز بأنه دائمًا يبحث عن التغيير طوال الوقت، فلا يحصر نفسه فى تيمة واحدة، كما أنه يتمتع بذكاء كبير، وذلك لأنه يعرف متطلبات جمهوره وأقرب الطرق للوصول إليه والتأثير فيه.

■ ما سر «الكيميا» التى ظهرت بينكما فى المسلسل؟

- جزء مهم جدًا فى عملنا هو المصداقية، ولا بد أن يصل للجمهور أننا نعيش تجربة حقيقية، وبطبيعة الحال عندما يتعرض زوجى- فى العمل- لأزمة فلا بد أن أقف إلى جواره.

■ ماذا عن باقى الأبطال؟

- قدمت مشهدًا وحيدًا مع النجم الكبير حسن حسنى، ووجدت أنه فنان موهوب ومحترم وأحببته للغاية، كما أن اللوكيشن كان هادئًا ومريحًا جدًا، وأغلب مشاهدى كانت مع الفنان سناء شافع وأحمد خالد صالح، والعمل معهما مريح للغاية، واستفدت منهما على المستوى الشخصى.

■.. والمخرج أحمد صالح؟

- مخرج متميز وحساس، وأحببت العمل معه، وأتمنى تكرار تجربتى معه، لأنه مريح للغاية ويجعل الفنان واثقًا فى نفسه لكى يُخرج أفضل ما لديه.

■ هل انتهيت من تصوير دورك؟

- انتهيت من تصوير أحداث دورى فى المسلسل، وأشعر بأن هذا العمل خطوة كبيرة ستدفعنى للأمام واكتسبت حب واحترام نجم كبير مثل مصطفى شعبان، كما أن تقديمى دور البطلة الرئيسية أمام البطل خطوة مهمة.

■ البعض ينتقد ارتداءك الملابس السوداء طوال أحداث المسلسل.. ما تعليقك؟

- الملابس السوداء لم تؤثر على نفسية المشاهدين، وهى كانت ضرورية فى أغلب أحداث المسلسل ويعلم ذلك كل من يتابع العمل، فمن المفترض أن أبنائى توفوا أثناء حريق، كما أن اختيار الملابس كان بالاتفاق مع المخرج وصناع المسلسل، ونفس الأمر مع ارتدائى الحجاب، فالشخصية تحتم علىَّ ذلك، وهذا الأمر لم يضايقنى على الإطلاق.

■ لماذا اعتذرت عن العمل التونسى الذى عُرض عليك فى رمضان؟

- كنت مرشحة بالفعل لعمل تونسى وتحمست له جدًا وتمنيت المشاركة فيه، ولكن تعاقدى على مسلسل «أبوجبل» وضيق وقت التصوير جعلنى أعتذر عن عدم المشاركة، لأركز فى شخصيتى فى «أبو جبل» وأقدمها على أكمل وجه.

■ متى تقدّم عائشة بن أحمد بطولة مطلقة؟

- لا يشغلنى هذا الأمر على الإطلاق، وكل شىء يأتى فى وقته، والبطولة المطلقة لها وقتها، لكننى أستمتع حاليًا بالمرحلة التى أكون فيها، والبطولة المطلقة شىء كبير وليس بالأمر السهل.

■ ما الدور الذى تودين تقديمه فى الفترة المقبلة؟

- أتمنى تقديم بعض الشخصيات التاريخية، لأنها تستهوينى بشكل كبير، وقدمت مؤخرًا شخصية «القديسة مونيكا» فى فيلم «أوغسطينوس ابن دموعها» مع المخرج سمير سيف، وأحببت الفكرة جدًا، وأتمنى أن أكرر هذه التجربة من جديد.

■ هل هناك اختلاف بين الفن المصرى وغيره فى الدول العربية؟

- مصر تملك صناعة فنية قوية وتاريخًا طويلًا فى السينما والدراما، وهما شيئان مهمان جدًا، والعمل فيهما مستمر طوال العام، كما أن الإنتاج والصناعة متطوران للغاية ولا يعانيان من مشكلات التوزيع كما يحدث فى باقى الدول العربية.

■ دائما ما يشبهك الجمهور بفنانات الزمن القديم.. فكيف ترين ذلك؟

- عن نفسى، لم أكن ألحظ هذا الأمر، ووجدت أن الجمهور التونسى يشبهنى بـ«سعاد حسنى»، والجمهور المصرى يشبهنى بالفنانة بوسى والفنانة نجلاء فتحى التى لحظت فعلًا أننى أشبهها كثيرًا، خاصة عندما شاهدت مسلسلها «ألف ليلة وليلة».

■ ما حقيقة رفضك المشاركة فى المسلسلات الدرامية الطويلة؟

- المسلسلات التى تتكون من ٤٥ أو ٦٠ حلقة تكون مرهقة جدًا وتأخذ وقتًا طويلًا فى تصويرها، وسبق أن خضت هذا النوع فى مسلسل «أبواب الشك» مع عدد كبير من النجوم، لكنى لا أريد تكرارها حاليًا إلا إذا كان الدور مهمًا لدرجة أننى لا أستطيع رفضه.

■ كيف ترين الأدوار المهمة من وجهة نظرك؟

- اختيارى للأدوار والأعمال يكون على أساس طبيعة الشخصية وقيمة العمل الفنى نفسه وشخصيات النجوم الذين يشاركون فيه، وبشكل عام لا أحب تقديم الشخصيات السهلة أو التى سبق لى تقديمها، وكذلك أرفض الأدوار التى يُجرى اختيارى لها على أساس شكلى فقط، وهذا هو السر فى أن أعمالى فى مصر قليلة من حيث العدد، نظرا لرغبتى فى ألا أكون موجودة إلا بشكل قوى ومؤثر ومتميز.

■ تعاقدت مؤخرًا على فيلم «حمزة» مع الفنان تامر حسنى.. ما سبب موافقتك عليه؟

- أعتقد أن هذه التجربة ستكون مهمة وفارقة فى مسيرتى الفنية، لذا شعرت بسعادة كبيرة عندما تحدث معى أحد المسئولين فى الشركة المنتجة وأخبرنى بترشيحى للعمل فى الفيلم، وانتهيت من تصوير عدد كبير من مشاهدى ويتبقى لى أسبوع تصوير فقط، ولكن العمل متوقف حاليًا وسأستكمل التصوير بعد العيد.

■ لماذا تعتقدين أن هذا الفيلم سيُمثل نقلة فى مشوارك؟

- لأن مساحة دورى ستكون أكبر، كما أن عملى مع تامر حسنى سيضيف لى الكثير خاصة أنه نجم له جمهوره الكبير، سواء فى مصر أو فى الوطن العربى.