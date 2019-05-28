الإسباني فيرداسكو يتأهل للدور الثاني لبطولة رولان جاروس للتنس

تأهل اللاعب الإسباني فرناندو فيرداسكو اليوم الثلاثاء للدور الثاني لبطولة (رولان جاروس) للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى للعام الحالي.



جاء تأهل فيرداسكو بعد تغلبه في الدور الأولى على البريطاني دانيال أيفانز بثلاث مجموعات لمجموعة، وكانت نتيجة المجموعات 6-3 و6-7 و6-3 و6-2.



كما صعد لنفس الدور اللاعب الفرنسى جريجورى باريرى بعد تغلبه على الأسترالي ماتيو ابيدن بثلاث مجموعات لمجموعة، وكانت نتيجة المجموعات 6-3 و5-7 و7-5 و6-1.