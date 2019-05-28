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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 09:38 م

محفظات القرآن بالصعيد: «النساء قوَّامات أحيانًا»

محفظات القرآن بالصعيد:
إيهاب مصطفى
dostor.org/2646748

كانت مهنة محفظة القرآن شائعة جدًا فى أوساط القاهرة قديمًا، لكن ذلك لم يكن مقبولًا بصعيد مصر طبقًا للعادات والتقاليد القاسية، التى منعت أن تعلم امرأةٌ رجلًا، حتى لو تعلق الأمر بالقرآن.
فى غالب الأمر كانت تمنع تلك التقاليد البنات من ختم حفظ القرآن، فيكفيها أن تحفظ عدة سور يقمن صلب صلاتها، ولكن الأمر تغيَّر فى القرن الجديد، وأصبحت البنات تحفظن القرآن كاملًا أسوة بالرجال، بل عمل بعض منهن كمحفظات للقرآن فى البيوت.

والجديد فى الأمر هو افتتاح البنات كتاتيب وتعليم وتحفيظ من تتجاوز أعمارهم الأربعة عشر عامًا، وبالتالى كن نماذج يشار إليها بالبنان، ولم يجد الأهل غضاضة فى أن تعمل بناتهن بتحفيظ كتاب الله.
«الدستور» التقت ببعض من نجحن فى العمل كمحفّظات للقرآن، حيث تحدثن عن تجربتهن، والصعوبات التى واجهتهن.

آمنة عثمان: والدى شجعنى على فتح «كُتاب».. والحضور لا يقتصر على الفتيات
آمنة عثمان حفظت القرآن الكريم فى الصغر على يد الشيخ يوسف التهامى، بقرية العديسات بحرى بالأقصر، وحصدت العديد من الجوائز فى المراحل الثانوية والإعدادية، ما حفزها لافتتاح كتاب خاص بها، تعلم فيه البنات والأولاد تعاليم القرآن.
■ كيف جاءتك فكرة افتتاح كتاب لتحفيظ القرآن؟
- أبى كان يحفظ القرآن، وعلمنا محبته، وسبَّق بإدخالنا كتاب الشيخ يوسف، حتى أتممنا حفظ القرآن الكريم فى سن صغيرة، فأخى الأكبر يعمل مدرسًا بالأزهر الشريف، ويعمل مقيم شعائر متطوعًا فى المسجد الذى خصصنا له قطعة أرض من بيوتنا، والأصغر منه يحفظ القرآن أيضًا.
ولأبى كلمة لن أنساها، فكان يقول: «لو نسيتِ القرآن فى يوم فسينساك فى سنة»، لذلك كنت أراجع القرآن الكريم بعد أن تخرجت، وحدث أن طلب منى بعض نساء العائلة أن أساعدهن فى حفظ القرآن فوافقت، ولأننا فى الصعيد نقيم خيامًا لمناسبات الأفراح والعزاء، وتكون مغلقة طوال العام، ففكرت فى أن أستخدم خيمة المناسبات لتحفيظ القرآن لهن، وبالفعل رحبن بالأمر، وشجعنى أبى كثيرًا، وكان يحفزنى للذهاب وعدم رفض طلب أحد ممن يحبون حفظ كتاب الله.
■ هل يضم الكُتاب الأولاد أم أنه يقتصر على البنات؟
- يضم أولادًا كثيرين، لكنهم فى سن صغيرة، وأكبرهم يبلغ ١٤ عامًا، ولكن هنا كل الأولاد من عائلتى، فكلهم أبناء عمومتى الصغار، وبالتالى ليس هناك حرج من أن أعلمهم القرآن الكريم.
■ إذن يقتصر كُتابك على أبناء العائلة؟
- بالطبع لا، فهناك أولاد وبنات من عائلات أخرى، وأنا أقطع مسافات لأعلم القرآن لأسر كاملة، الأم وبناتها وأولادها، لذلك نظمت جدولًا خاصًا، وكل يوم أذهب إلى مكان لأعلم البعض ممن يحبون حفظ القرآن.
■ هل كتابك يضم نساء من كبار السن أيضًا؟
- نعم أقوم بتحفيظ القرآن لبعض النساء ممن تجاوزت أعمارهن الأربعين أو الخمسين عامًا، ولكنى أذهب إلى بيوتهن، فكيف يمكن للسيدة الكبيرة أن تجلس وسط الأطفال؟ لذلك أخصص لهن أيامًا محددة أذهب فيها إليهن.
■ من اعترض عليك عند افتتاحك الكتاب؟
- لا.. لم يحدث أبدًا، على العكس تمامًا، رحب الجميع بالأمر، ويكفى أن أقول لك إننى حفظت معظم نساء العائلة القرآن، وتخرجت على يدى الكثيرات ممن أتممن حفظه كاملًا، وجاء الترحيب كاملًا لأننى بنت، فكما تعلم تقاليدنا لا تقبل بأن تذهب سيدة وتتعلم القرآن على يد شيخ، وبالتالى ولأننى منهن فكُن فرحين بهذا الأمر.

زينب خليل: أبى اشترط ألا أتقاضى أى أجر ولو كان رمزيًا
زينب خليل ابنة مدينة الطود بالأقصر، تنتمى لعائلة تحفظ القرآن الكريم، وكان شرط أبيها ألا تتقاضى أجرًا عن تحفيظ القرآن فى كُتابها، ولو بصورة رمزية.
■ كيف كانت بدايتك مع تحفيظ القرآن الكريم؟
- حفظت القرآن كاملا خلال التحاقى بالصف الثالث الإعدادى، وراجعته على يد الشيخ محمود سعيد بقرية ابن عربى، التابعة لمركز الطود محافظة الأقصر، وبعد المرحلة الثانوية التحقت بكلية الدراسات الإسلامية شعبة شريعة، وبعد تخرجى عملت قليلًا فى عدد من الأعمال الخاصة، لكنى لم أكن أفكر فى تحفيظ القرآن على الرغم من إجادتى الكاملة وحفظى الكامل.
■ كيف جاءتك فكرة فتح كتاب؟
- حدث الأمر بالصدفة البحتة، حين قابلتنى سيدة كانت تستضيف شيخًا فى بيتها ليحفظ الأولاد القرآن الكريم، وبيوت مركز الطود واسعة جدًا، لذلك لم تكن هناك مشكلة فى هذا الأمر، والذى حدث أن الشيخ لم يكمل تحفيظه القرآن للأولاد، فكلمتنى السيدة فى أن أذهب إلى بيتها وأقوم بتحفيظ القرآن للأولاد.
■ وماذا كان رأى والدك فى هذا الأمر؟
- حين عرضت الأمر عليه وافق على أن أقوم بتحفيظ القرآن للأولاد شرط ألا أتقاضى أى جنيه مقابل ذلك، فهو يرى أن القرآن علم والعلم لا يعطى مقابل أموال، ولو على سبيل الرمزية.
■ كم عدد من يحفظن فى الكتاب؟
- بدأت الكتاب بثلاثة أو أربعة، وزاد العدد حتى 10 أشخاص منهن شابات يافعات.

رشا طه: نعتمد على منهج مبتكر اسمه «منة الرحمن» لتحفيظ الطفل
رشا طه تسكن نجع خور الذق التابع لمركز إدفو بمحافظة أسوان، وتعمل فى حضانة كمعلمة للقرآن، ومن هنا جاءتها فكرة افتتاح كتاب خاص بها، تعلم فيه أولاد وبنات قريتها القرآن، وشجعها والدها ومنحها خالها شقته لتفتتحها كمقر للكتاب.
■ ما حكايتك مع تحفيظ القرآن الكريم؟
- حصلت على مؤهل معهد حاسب آلى، ولم أحصل على إجازة القرآن بعد، وحفظت على يد الشيخ على أبوالحج، وحدث أننى كنت ضمن كادر تعليمى فى الحضانة الإسلامية بقرية خور الذق، والشيخ على يقوم بتعليم القرآن لنا نحن المعلمات الأربع، اللاتى يدرسن القرآن للأطفال فى الحضانة إلى جوار معلمات اللغة العربية للحضانة وعددهن 19.
■ وماذا عن منهج التحفيظ؟
- هناك منهج اسمه «منة الرحمن» للأستاذة لطيفة الزامل، من محافظة الدقهلية، وهو منهج سهل ورائع، وتم تصميمه للطفل المسلم كى يقرأ من المصحف الشريف، والجمعية قامت بإرسال مندوبة لها فى المنصورة لتعلم كيفية تدريس المنهج بكفاءة تامة، وحين رجعت المندوبة عرفتنا المنهج ونستخدمه الآن فى تحفيظ الأطفال.
■ هل تتبع الحضانة أى جهة رسمية أو أهلية؟
- الحضانة تتبع جمعية عمر بن الخطاب الأهلية فى بلدنا «خور الذق»، والجمعية نجحت نجاحًا كبيرًا فى تعليم الأطفال اللغة العربية والقرآن، وهو الأمر الذى جعلها تفكر فى فتح أربعة فروع أخرى لها، فرع بمحافظة البحيرة، و3 بمحافظة أسوان، قرية الرديسية، وقرية الفوزة، بخلاف فرعها فى قريتنا.
■ كيف تتعاملين مع تفاوت الأعمار بين الأطفال؟
- هناك أعمار متفاوتة، حيث أقوم بتحفيظ الأطفال بالحضانة والمراحل الابتدائية والإعدادية أيضًا، لذلك نقوم بتحفيظ أطفال الحضانة فى مجموعة، والابتدائى مجموعة أخرى، والإعدادى كذلك، حتى أطفال المرحلة الإعدادية نقسمهم إلى مجموعات.
■ هل يقتصر تحفيظك القرآن على الجمعية أم أن لديك كتابًا خاصًا؟
- أقوم بالتحفيظ فى الجمعية وهناك كتاب أفتتحته فى البيت، حيث أقوم بتحفيظ الأطفال والصبية كتاب الله.
■ ما المشاكل التى واجهتك فى فتح الكتاب، خاصة أن قرى الصعيد لم تعتد هذا الأمر؟
- لا لم أواجه أى صعوبات، على العكس تمامًا، شجعنى والدى على تحفيظهم، وكل البيوت فى الصعيد واسعة جدا، وكل بيت له مندرة خاصة به لاستقبال الضيوف، وتكون معزولة عن البيت، وبالتالى لا يتسبب هذا الأمر فى قلق لأهل البيت.
ولكن فى حالتى أنا لم أستخدم المندرة، وإنما شاءت الظروف أن تكون فى بيتنا شقة لخالى، وهو مسافر خارج البلاد، فقمت بفتحها بعد استئذانه لأعلم فيها الأولاد والبنات القرآن.
■ ما المقابل الذى تتقاضينه لتحفيظ القرآن؟
- فى البداية لم أكن أقبل، من واقع ورؤية أنه علم لا يصح إخفاؤه، ولكن فيما بعد وأمام إلحاح بعض الأسر قبلت بمقابل رمزى.

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