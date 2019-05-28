محمد الباز يكتب: إنقاذ عمرو بن العاص.. تبريرات نظمى لوقا لفاتح مصر

- كفاح عمرو ضد محمد قبل الإسلام كان تمسكًا بالإطار الذى يحقق فيه طموحه

- الانقلاب فى حياة ابن العاص حدث بعد أن أيقن أن كفة محمد راجحة

- إنصاف المفكر المسيحى الراحل لشخصيات إسلامية كان رد فعل على ما حاصرته به الكنيسة بسبب كتاباته بشأن الإسلام

- الحرب على الإسلام كانت فرصة لعمرو بن العاص كى يثبت لقومه كفاءته ونفعه لهم عند الشدة وذلك فى دخول «الدين المحمدى»

فى المرة الأولى التى قرأت فيها كتاب «عمرو بن العاص» لنظمى لوقا، أعجبنى فيه إعجابه بشخصية إسلامية فذة، وقتها كنت ما تلقيته عن عمرو مجرد معلومات عابرة من كتب المدارس الحكومية ومواعظ خطباء المساجد.

وعندما قرأت الكتاب قراءتى الأخيرة، وفى ضوء كثير من حقائق التاريخ، تعجبت من منطق نظمى، الذى بدا لى إنصافه للشخصيات الإسلامية مجرد رد فعل على ما حاصرته به الكنيسة، بسبب كتاباته الإسلامية.

تخيلت لو أن كتاب «محمد الرسالة والرسول» مر مرور الكرام، فلم يعترض عليه أحد، ولم يعاقب عليه نظمى العقاب الذى لاقاه، وسألت نفسى: هل كان سيتغير شىء فى مسلك نظمى العلمى والمنهجى؟

ورغم أن العلم لا يجب أن يعتمد على «لو» هذه.

لكننى أتخيل أنه لم يكن ليكتب كثيرًا مما كتبه، خاصة أنه وقع أسيرًا ليس فى محبة الشخصيات الإسلامية فقط، ولكنه وقع فى شرك الروايات التى نتعامل معها الآن بريبة شديدة.

هذا الهامش الذى يحمل بعض الملاحظات من حق نظمى علىّ وأنا أدعو إلى إنصافه أن أسجله، فالإنصاف أن تقول ما على بطلك، وتقول ما له.

لم يفعل نظمى شيئًا من هذا مع عمرو بن العاص.

يواصل معنا ما كتبه عنه، ويقول: لقد انطلق عمرو يزود نفسه بأسباب التفوق والمنعة، ويتعلم تجنب المكاره والمزالق، وينأى بنفسه عن مثل ما اجترحه أبوه فى حقه، ويصبو إلى عصامية تفرده بمكان يعلو فوق مغمز نسبته إلى أمه، ويجعله جديرًا بنسبته إلى أبيه.

لذلك كله قرر عمرو أن يستقل عن أبيه فلم يصل من أخباره أنه كان يسافر متاجرًا لحساب أبيه.

ولكن الأخبار التى وصلتنا تروى أنه كان يسافر بتجارة خاصة به، ولم يصفها أحد بالاتساع الخارق، ولكننا نعلم أنه كان يتاجر فى العطور يحملها إلى الشام ومصر شمالًا، وإلى اليمن والحبشة جنوبًا.

وكان يتاجر كذلك فى الأدم.

وورد فى أخباره أيضًا أنه كان فيما بين مواسم التجارة والارتحال يحترف الجزارة بين جزارى مكة.

لقد كانت لعمرو أسفار كثيرة، ومن هذه الأسفار بدت شجاعته وتدبيره وهذا هو الدليل على أن تكوينه الفطرى تكوين القائد المطبوع على القيادة وإدراك المعارك بمعناها الواسع، وليس تكوين التاجر الفردى الذى تنحصر شجاعته فى نزال اللحظة الحاضرة واقتحام المواقف، لأن اقتحامها والتصدى لها غاية فى حد ذاته، وقيمته فى نظر نفسه رهن بالإقدام من غير تردد أو نكوص.

كان هذا بالطبع بخلاف طبيعة عمرو الذى ينظر إلى النصر نظرة أشمل، ويراه الغاية التى يستخدم لها الوسيلة المناسبة، فإن كان الكر والإقدام كرّ وأقدم، وإن كانت المراوغة والانسحاب وتأجيل الصدام إلى أوانه المناسب بعد أن يعد له عدته لم يتردد فى المراوغة والتسويف والانسحاب.

يضع نظمى أمامنا هذه المقابلة ليقول لنا إن هذا ضرورى لإدراك الفارق بين عمرو ومعظم الصناديد من معاصريه وأقرانه، فهم كانوا أبطال اللحظة فى حين كان عمرو بطل التكتيك والاستراتيجية بالمعنى الحربى، وهى آية على أن الأقدار كانت تعده ليكون بفطرته قائدًا فاتحًا لا محاربًا فردًا فحسب.

كان عمرو على جانب عظيم من الاعتداد بنفسه والثقة بعبقريته وسموها فوق المستوى العادى للقيم السائدة فى بيئته، حيث كان يوزن الرجل باستهانته بالمهالك واقتحامه الخطوب غير مبال بما يكون، فإما الفوز وإما الموت.

صحيح أن عمرو بن العاص كان عبقريًا فى قيادته الدولة الفتية إلى فتح مصر، لكن هذا لم يكن من فراغ، فمن بين رحلات عمرو وأسفاره يتأكد أنه زار مصر تاجرًا، وأنه شهد من أحوالها وخبر من احتكاكه بالمواطنين وصغار الموظفين ما أطلعه بفطنته الثاقبة على تدهور الحال فيها، وتداعى نظام حكمها رغم مظهره الفخم، وكأنه الدوحة التى نخرها السوس، فتكفى هبة ريح قوية أو ضربة فأس واحدة لإسقاطها فلا تقوم لها قائمة، فأخذ قراره ونفذه.

لم يقف نظمى لوقا أمام هذه الرحلة كثيرًا، لكنه توقف أمام رحلة مهمة خرج فيها عمرو سفيرًا لقريش، من أجل أن يستعيد المسلمون الذين خرجوا إلى الحبشة طالبين الغوث من النجاشى.

الحرب على الإسلام بالنسبة لعمرو بن العاص لم تكن إلا فرصة للعمل السياسى، كى يثبت لقومه كفاءته ونفعه لهم عند الشدة، فكان مكانه الطبيعى حسب طبعه ضد الإسلام لا فى صفه، وبمنطق الطموح تفانى فى خدمة قضيته التى وضع نفسه فى خدمتها وارتجى النفع، ولم يكن الأمر يومئذ أمر حرب، فما كانت شوكة المسلمين قد بلغت هذا المبلغ، ولكنه كان أمر نكاية وكيد ثم حين فروا بعقيدتهم إلى المنفى لم تجد قريش خيرًا من عمرو فى الدس لهم عند النجاشى، لأنه صديقه من جهة، ولأنه من جهة أخرى بارع الدهاء واسع الحيلة نافذ الفكر.

ولولا ما هو ظاهر من قوة شخصية النجاشى واستقلال تفكيره وحبه للعدل واستقامة الإجراءات لكان حريًا أن ينجح عمرو فى الإيقاع بأولئك المهاجرين، لكنه فشل.

فشل عمرو فى مهمته، وحتى هذا الفشل يلتمس له نظمى فيه العذر.

يقول: لم يكن فشل عمرو عن خرق أو قلة تدبير أو سوء تعبير، بل لأمر لا حيلة له ولغيره فيه وهو نزاهة النجاشى، نزاهة غير مألوفة فى ملوك ذلك العصر بل ملوك سائر العصور، قبل أن تكون هناك حقوق تؤثر للإنسان فى القانون الدولى، وإنما هى النخوة الفردية فى الفلتة من الرجال بين حين من الدهر وحين.

لم يكن عمرو بن العاص خصمًا للإسلام عن عقيدة، بل كانت بضاعته هى السياسة التى يريد منها الخير لنفسه فقط.

ولذلك لم تكن الحبشة هى معركة عمرو الوحيدة ضد الإسلام والمنتمين له، لقد كان له تاريخ حافل ومديد على طول عشرين سنة أو أكثر فى محاربة الإسلام والمسلمين، فقد قضى النبى ثلاث عشرة سنة بعد بعثته فى مكة إلى أن هاجر إلى المدينة، وفى المدينة بعد الهجرة النبوية انقضت سنوات ثمان إلى أن قدمها عمرو بن العاص مبايعًا للإسلام، ولقد قيل إنه إنما كان يعادى الإسلام انقيادًا لأبيه الذى كان يتعزز به أشد اعتزاز، وإنه ما كان ليسلم وأبوه على قيد الحياة، فلما مات أبوه انتهى أمره إلى الإسلام.

لا يسلم نظمى لوقا بهذا الكلام بالطبع، بل يرى أنه يحتاج إلى الوقوف عنده بعض الشىء، فها هو عمرو نفسه يقول لابنه عبدالله حين حضرته الوفاة بمصر: بعث الله محمدًا، صلى الله عليه وسلم، فكنت أكره الناس لما جاء به، أتمنى لو أنى قتلته.

لم يقل كنت أكره ما جاء به محمد فحسب، بل قال: كنت أكره الناس لما جاء به، أى أشد الناس بغضًا له وليس فى هذا القول ما يدل إلا على تطرف وحماسة فى عداء محمد ورسالته.

وقد سئل عمرو بعد إسلامه: ما أبطأ بك عن الإسلام وأنت فى عقلك؟

فأجاب: إنا كنا فى قوم توازن حلومهم الجبال ما سلكوا فجًا فتتبعناهم إلا وجدناه سهلًا، فلما أنكروا على النبى أنكرنا معهم، ولم نفكر فى أمرنا وقلدناهم، فلما ذهبوا وصار الأمر إلينا نظرنا فى أمر النبى فإذا الأمر بيِّن فوقع الإسلام فى قلبى.

يمكنك أن تتشكك فى كلام عمر، لكن من حق نظمى أن يواصل تتبع سيرة بطله.

يروى كيف تحول عمرو من الكفر إلى الإسلام.

فقد شارك عمرو فى غزوة الخندق التى لحقت بالمشركين فيها هزيمة منكرة.

ويقول عمرو عن ذلك: لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق جمعت رجالًا من قريش كانوا يرون رأيى ويسمعون منى فقلت لهم: تعلمون والله إنى أرى أمر محمد يعلو علوًا منكرًا وإنى رأيت أمرًا فماذا ترون فيه؟.

قالوا: وماذا رأيت؟

قال: رأيت أن نلحق بالنجاشى فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشى، فإما أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدى محمد، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتينا منهم إلا الخير.

قالوا إن هذا نعم الرأى.

قلت: فأجمعوا لنا ما نهديه له، وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم «الجلد»، جمعنا له أدمًا كثيرًا ثم خرجنا حتى قدمنا عليه.

وهنا يتدخل نظمى لوقا.

يقول: فى هذا يدل على أن عمرو بن العاص ذو طبيعة عملية، وليس صاحب طبيعة نظرية.

ويزيد الأمور وضوحًا فيقول: لم يكن عمرو هو الرجل الذى يضع نفسه فى خدمة الشعارات المثالية، بل يحرص على أن يستخدم الأحداث الواقعية لخدمة أغراضه، ولا يسمح لشىء ولا أحد باستخدام شخصه أو مواهبه وكفاءته العالية إلا مقدار ما يتماشى ذلك مع ما يريد.

فعندما وجد عمرو الموقعة بعد الموقعة تتجلى عن انتصار محمد وصحبه، لم تفته عبرة هذه الانتصارات وهو القائد المطبوع الذى يحسن قبل كل شىء تقدير الموقف تقديرًا موضوعيًا، لا يخدع فيه نفسه حتى لا يؤخذ على غرة.

ومن ناحية ثانية ليس مثله من ينساق وراء المثالية، فليس فيه شىء من خلائق المطبوعين على الاستشهاد، كالحسين بن على مثلًا، وإنما هو طالب نصر أينما كان النصر، فكيف يسمح لتيار التاريخ الذى أخذ هديره يملأ سمعه المرهف بأن يغرقه فى طوفانه الهائل؟.

ومن جهة ثالثة ينبغى، كما يقول نظمى، ألا يفوتنا أن فريق قريش وأحلافهم لم تكن لهم عقيدة تملأ جوانب النفس ويرتخص فى سبيلها النفس والنفيس، وإنما هى نعرة التقاليد وعنجهية السلطان القائم على هذه التقاليد، وهيهات تكون لللات والعزى وغيرهما من أوثان قريش الشائعة هيمنة تقنع عقلًا ذكيًا مثل عمرو بن العاص، فلم يكن كفاحه ضد محمد وصحبه ودعوته عن إيمان بحق ثابت يهون فى سبيله البذل والفداء بل عن تمسك بالإطار الذى يتوقع أن يحقق فيه مطمحًا يليق بابن العاص فى الثراء والرئاسة وليس كالحرب والسياسة مجال البروز والتفوق يستهوى كل طامح مؤمن بعبقريته.

هذا عن عمرو العملى البراجماتى، لكن ماذا عن عمرو الروح والقلب.

هنا يجد نظمى لوقا سؤالًا فى انتظاره، هو: كيف راجع عمرو بن العاص نفسه فى شأن الإسلام؟

ويجيب: إن ما حدث لعمرو لم يكن مراجعة بقدر ما كان انقلابًا داخليًا فى سريرة هذا الجاهلى الذى كان قطبًا من أقطاب قريش فى حربها وسياستها، إن سياسة عمرو بن العاص أشبه بحركة المد البحرى، الذى لا ينقلب تياره فجأة، بل يبلغ ذروته، ثم يأخذ بعد برهة فى الانحسار شيئًا فشيئًا.

ومهما بلغ من مراجعة النفس فلا بد من فترة لإعادة الحساب أكثر من مرة، قبل أن يكون الانقلاب مقبولًا وممكنًا، وهو انقلاب داخلى فى باطن سريرة عمرو، لذا يجب أن نتوقع مقاومة من داخل هذه السريرة تتجمع فيها رواسب الوراثة ونفوذ ماضى حياته وارتباطاته الظاهرة والباطنة مقاومة تتحمل الأسباب والمبررات لتعويق الانقلاب وتغيير المعسكر من النقيض إلى النقيض.

كان هذا هو أوان الحاجة إلى مرحلة انتقالية، وأولى بوادر هذه المرحلة الانتقالية التى تمهد للانقلاب الحاسم أن ينفض يده من المعسكر الذى سلخ قرابة عشرين عامًا وهو يؤازره باللسان والسيف والحيلة، وينعزل عزلة من يطاول آماله السابقة، إلى أن يتبين انقطاع كل سبيل إليها فينقلب من وجهتها انقلاب من لا حيلة له ولا بقية من أمل لديه.

كان هناك سؤال آخر أعتقد أنه أهم، لكنه يواجه عمرو بن العاص نفسه هذه المرة.

كيف ينعزل عمرو عن قريش وهو فى قريش؟

ويجيب نظمى: كان لا بد من عزلة فى المكان تلائم العزلة فى الرأى والسلوك، ومعنى هذا بعبارة أخرى أنه ليس عن النفى الاختيارى أو الهجرة المؤقتة محيص، إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولا تبقى فى عاقبة الأمور مماحلة.

لكن هل يذهب الفارس إلى هناك بمفرده؟

لم يكن عمرو فريدًا فى حالته الفكرية والنفسية تلك فى هذه المرحلة من الصراع بين قريش وبين محمد وصحبه، وإنما كان نمطًا بارزًا لطباع من هم على شاكلته من رجال قريش، وليس معنى أنهم على شاكلته أنهم فى مثل عبقريته ومقدرته ونفاذ بديهته ودهائه، بل معناه أنهم فى معدنه النفسى وأنه لا إيمان وطيدًا يربطهم بقريش وأن تفكيرهم العملى يبغض إليهم أن يكونوا فى الحزب الخاسر، الذى تدور عليه الدوائر وشبيه الشىء منجذب إليه.

لقد بدأ الانقلاب الكبير فى حياة عمرو بن العاص يوم أيقن وهو يتقن رصد التغيرات فى الأجواء المحيطة به، أن كفة محمد راجحة رجحانًا لا شك فيه، فآثر أن يكون بعيدًا عن متناول يده حينما يتم له النصر.

خرج عمرو من مكة إلى الحبشة، ومن هناك راح يرقب ما يحدث عن بعد وكأنما يبرئ ذمته باطنيًا من التعجل بالانتقاض على حزبه القديم ولم يصبر سنة واحدة بل صبر ثلاث سنين، توالت فيها النذر بانتصار محمد وصحبه على طول الخط.

بعد إسلامه وثق النبى فى عمرو بن العاص، رغم أنه لم يسلم إلا قبيل الفتح وقد أصبح المشركون على حد تعبير خالد بن الوليد بمنزلة ثعلب فى جحر لو صب عليه دلو ماء لخرج.

وكان عمرو يقول: والله ما أدرى أكان ذلك من النبى حبًا أم استعانة بى.

وقال أيضًا: ما عدل بى رسول الله وبخالد بن الوليد أحدًا من أصحابه فى حربه منذ أسلمت.

يثنى نظمى هنا على ما فعله النبى، يقول: هذا القائد النبى كان أعرف الناس بطاقات من تحت إمرته من الرجال، وهو بمكانته العليا فوقهم حقيق حين يرفعهم إلى مستوى الثقة أن يحفزهم إلى الاستماتة لاستحقاق ثقته التى يبذلها لهم يبادئهم بها فى إحسان ظن، ليس أفعل منه فى تربية البشر صغارًا وكبارًا وفى ابتعاث قدراتهم الكامنة وتسابقهم إلى أن يكونوا عند الذى أسلفه من حسن ظنه بهم.

بعد موت الرسول كان لعمرو شأن، وأى شأن؟

كان أحد القواد الأحد عشر الذين عقد لهم أبوبكر الألوية لحرب المرتدين.

عمرو الذى أسلم قبيل فتح مكة، وحارب الإسلام أكثر من عشرين عامًا حين لم تطب نفسه أن يرى محمدًا يسود العرب أجمعين، ها هو عمرو بن العاص بنفسه وقد صار من حماة الإسلام حين انتفض على الإسلام إخوان له من قبل.

كان ذلك انقلابًا عميق الأبعاد فى تفكير عمرو وإحساسه فى ذلك الأمد القصير، وقد وجد فى ذلك الدين ما حقق به من ذاته ما لم يتح له فى الشرك طيلة عمره، فصار قائد محمد ثم صار سفيره ثم صار والى محمد أو عامله على الصدقات، وكأنما هذا الرجل قد وجد نفسه بعد أن أضاعها ذلك الردح الطويل.

بالنسبة لعمرو بن العاص، كان انتقاض العرب على الإسلام انتقاضًا فى رأى عمرو ووجدانه على كيان عام وعلى عقيدة يجد فيها مجاله النفسى من جميع الوجوه، فهو لا يتصور كيف تدول هذه الدولة وعقيدتها بعد أن جمعت العرب لأول مرة تحت لواء واحد، وتوشك أن تجتاح بهم آفاق الدنيا ونفس الرجل الطموح الناجح الذى يعيش لطموحه ونجاحه لا تتصور التفتت بعد الجماعة، والشتات بعد اليأس والتخاذل بعد الفتوة.

والخلاصة أن قضية الإسلام تعنى عند عمرو بن العاص بحكم العقيدة وبحكم التكوين النفسى العملى الطموح ومصلحة العقيدة هنا ومصلحته الخاصة شيئًا واحدًا فى مفترق الطرق العسير بين الكفر والإيمان.

يذهب نظمى مباشرة إلى المنطقة الأكثر حساسية وإثارة فى حياة عمرو بن العاص.

هى ذاتها مساحة فتح مصر.

عند نظمى أن عمرو كان صاحب فكرة فتح مصر ابتداء، رغم أن الغالب على أقلام الكتاب فى الشئون العربية والإسلامية أن فتح مصر كان أمرًا مقدورًا ووعدًا لأوان موقوت.

فالنبى قد قال لصحابته الأقربين: ستفتحون مصر.. وهى أرض يسمى فيها القيراط.. فاستوصوا بأهلها خيرًا فإن لهم ذمة ورحمًا.

وبذلك كان المسلمون فى حياة النبى وبعد وفاته موقنين بأنهم سيفتحون الأراضى المصرية، وينزعون ملكها من الروم، أما أوان ذلك ففى بطن الغيب وكأنما كان عمرو بن العاص أداة هذا الغيب، أو إن جاز القول كانت القابلة التى استخرجت هذا الفتح من أحشاء الغيب.

أعرف أنك كما أنا تمامًا نريد أن نعرف كيف عبر نظمى بعمرو من الفتنة الكبرى، تلك الفتنة التى انتهت بتحويل الإسلام إلى مُلك وليس إلى خلافة ديمقراطية.

يقول نظمى: لو لم يكن عمرو فى جانب معاوية ما ربح على بن أبى طالب.

كان عمرو يعرف أن لمعاوية عملاء فى جيش على يتظاهرون بنصرته، مهمتهم أن يشيعوا بين الجند ما يشاء معاوية من تخرصات ويفرقوا الكلمة المجتمعة ويحدثوا البلبلة التى تفعل ما لا تفعله الهزيمة بالسلاح فى أزمات الأمم، فكانت هذه الحيلة التى ابتدعها ذهن عمرو بداية الفشل والفرقة فى صفوف أنصار على ومتى وقعت الفرقة تمت لذى الحيلة السيادة.

وهذه الحيلة البارعة هى التى بدأ بها تغير مجرى تاريخ الدولة العربية ذلك التغير الحاسم، من دولة دين إلى دولة دنيا، ومن خلافة عقيدة ومبدأ إلى ملك واستبداد فليست مصر طعمة لعمر بل ثمنًا باهظًا لصاحب الرأى الذى أغنى معاوية حيث لم تغن عنه الجيوش والأموال وحدها.

ويسأل نظمى لوقا سؤاله الأخير عن عمرو بن العاص.

يقول: أكان عمرو صانع عصره؟

ويجيب: كلا لا مراء، بل كان عمرو منتفعًا بعصره، اتخذ كل التيارات المتضاربة فيه مطية إلى أغراضه ومطامعه واستطاع بقدراته أن يوجه أحداث عصره حينما أمكنته أزمات أمته من ذلك مستخدمًا قوة اندفاع التيار الغالب كى يحقق ما استباحه لنفسه من أهداف، ومثله يعتبر نافذة صالحة على العصر الذى عاش فيه، لأنه يجيد تشمم الريح الغالبة فيتجه معها، فهو لا يروم إلا الغنم فى كل ما فعل وبحاسته تلك يحدد دائمًا المعسكر الذى تكتب له الغلبة، فإذا تحولت ريح الكسب تحوّل معها، لأنه لا يدين بالولاء إلا للمغنم والطموح العريض.

