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محافظات
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 06:38 م

حملات أمنية ومرورية وتموينية بالمحافظات لضبط الخارجين عن القانون

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2646735

شنت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات، اليوم الثلاثاء، حملات أمنية ومرورية وتموينية لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المواد المخدرة ومروجيها وحائزي الأسلحة النارية والقضايا التموينية، بالإضافة إلى إزالة التعديات بكافة صورها.

ففي ببنى سويف، تفقد المحافظ هاني عبد الجابر الموقف التنفيذي لسير العمل في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي تنفذها مديرية الزراعة بالتعاون مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات مكبرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأوضح المحافظ أنه طبقا لتقرير مديرية الزراعة المعروض اليوم، فقد تم خلال الفترة من 30 أغسطس 2018 وحتى 30 أبريل 2019، إزالة 3511 حالة على مساحة 170 فدانا، شاملة التعديات الواقعة في الفترة المذكورة وتعديات سابقة على تلك الفترة، وذلك بكافة مراكز ومدن المحافظة، حيث تمت إزالة 807 حالات على مساحة 43 فدانا و17 قيراطًا بمركز الواسطى، وإزالة 920 حالة على مساحة 37 فدانا و13 قيراطا بمركز ناصر، وإزالة 318 حالة على مساحة 18 فدانا و8 قراريط بمركز بني سويف، و332 حالة على مساحة 18 فدانا و20 قيراطا بمركز اهناسيا، و367 حالة على مساحة 11 فدانا و7 قراريط بمركز ببا، وإزالة 336 حالة تعد على مساحة 19 فدانا بمركز سمسطا، وإزالة 431 حالة على مساحة 21 فدانا و6 قراريط بمركز الفشن.

وشدد محافظ بني سويف على أهمية استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الرزاعية بجميع مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية ببني سويف للحفاظ على الأراضي الزراعية، موكدا ضرورة المتابعة لمنع تكرار هذه التعديات فى تلك المناطق، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمتعدين على الرقعة الزراعية التى هى حق للأجيال القادمة.

وفي الدقهلية، أعلن الدكتور عبد المنعم المنجي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية قيام لجنة من إدارة المجازر بالمديرية، بالتنسيق مع مباحث التموين، بحملة مفاجئة على أحد المولات الشهيرة بالمنصورة وضبط 379 كيلو ونصف كيلو من اللحوم الموجودة المستوردة.

وأضاف أنه بفحص اللحوم تبين قيام صاحب السوق بتفكيكها وبيعها على أنها لحوم مبردة أو طازجة، وتم تحرير محضر غش تجاري والتوصية بإعدام المضبوطات وإحالة أوراق الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها.

وأشار المنجي إلى أن محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم شدد على ضرورة المتابعة والرقابة المستمرة على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ بيع وتداول السلع للتأكد من سلامة وجودة المعروضات وصلاحيتها للتداول حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وفي كفر الشيخ، أعلن المحافظ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه قيام حملة إزالة التعديات على بحيرة البرلس، وضبط المخالفين، ومواجهة الصيد الجائر، التي قامت بها شرطة المسطحات المائية، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، وبقيادة مدير إدارة المسطحات والبيئة بمديرية الأمن، ورئيس شرطة مسطحات البرلس، ورئيس شرطة مسطحات سيدى سالم.

وأسفرت جهود قسم مسطحات سيدى سالم عن إزالة 40 علبة غزل دورة مخالف بطول 4 آلاف متر تقربيًا، وإزالة 30 "جوبية" صيد زريعة مخالفة، وإزالة 25 غريزة خشبية معدة للصيد المخالف، وإزالة 140 متر غزل طيور مهاجرة، وإزالة حالة من تحاويط ورد النيل والغرائز الخشبية على مساحة فدان تقريبًا، و16 قضية فى مجال حماية البيئة من التلوث.

كما أسفرت جهود قسم مسطحات البرلس عن إزالة 400 علبة غزل دورة مخالف بطول ٤٠ ألف متر تقريبًا، وإزالة ٧٠٠ جوبية صيد زريعة مخالفة، وإزالة ٦٠٠ غريزة خشبية معدة للصيد المخالف، وإزالة ٢٠٠٠ متر غزل طيور مهاجرة، و٢٠ قضية ضبط غزل دور وتحاويط بطول ٢٠٠٠ متر تقريبًا، و٦٠ قضية ضبط جوبية صيد زريعة، وقضية ضبط ماكينة كبوتة معدلة تعديل محلى الصنع، و3 قضايا فى مجال حماية البيئة من التلوث، وأسفرت جهود قسم مسطحات دسوق عن ٣ قضايا فى مجال حماية البيئة من التلوث، و٥ قضايا فى مجال الاتجار فى المبيدات، وقضيتين فى مجال الإتجار فى الأعلاف، و٧ قضايا فى مجال حماية الملاحة الداخلية.

وقال محافظ كفرالشيخ إن حملات إزالة التعديات على بحيرة البرلس مستمرة بالتنسيق مع الأمن موضحا أنه يتم استكمال تطهير وتعميق بحيرة البرلس والانتهاء من إقامة ثلاث قنوات إشعاعية مع استكمال تطهير بوغاز البرلس لضمان سهولة تدفق مياه البحر المتوسط من وإلى بحيرة البرلس عبر البوغاز لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة.

وفي المنيا، تمكنت الأجهزة الأمنية خلال حملة أمنية بإشراف مدير الأمن اللواء مجدى عامر، من ضبط 66 قضية تموينية متنوعة وتنفيذ 1775 حكما قضائيا، كما تم ضبط 21 قطعة سلاح بدون ترخيص عبارة عن 17 فردا (محلي الصنع) و3 بندقية خرطوش ومسدس و11 طلقة متنوعة بالإضافة إلى ضبط 4 قضايا مخدرات منهم (2 للاتجار و2 تعاطى)، كما تمكن المرور من ضبط 3883 مخالفه مروريه متنوعة.

وفي إطار الحملة المقررة لتوقيع الكشف الطبي عن تعاطي سائقي الطرق السريعة المواد المخدرة، تم فحص 54 عينة أسفرت عن إيجابية 2 عينة و2 امتناع، وفي المسطحات، تمكن رجال الشرطة من ضبط 4 مخالفات مسطحات، كما تم ضبط 29 مخالفة على نهر النيل وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وفي الغربية، قال اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إنه في إطار ضبط الخارجين عن القانون، شنت مديرية أمن الغربية حملة أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة حقائب السيدات وضبط 10 هاربين من أحكام جنائية وجنح حبس وغرامات، وضبط عنصرين إجراميين مطلوب ضبطهما لارتكابهما جرائم شروع في قتل وسرقة بالإكراه و3 مشتبه فيهم بـ 90 قضية مرافق عامة 20 قضية تموينية و1610 مخالفات مرورية متنوعة ما بين مخالفة خط السير فى الممنوع والسير بدون رخصة قيادة وضبط دراجات نارية بدون لوحات.

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