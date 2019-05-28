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محافظات
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 06:37 م

محافظ بني سويف يلتقى مطران الكاثوليك بالجيزة وبني سويف والفيوم

المستشار هاني عبد
المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف
أ ش أ
dostor.org/2646733

استقبل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف بمكتبه اليوم الثلاثاء "وفد كنسي ضم كل من، نيافة الأنبا توماس عدلي مطران الأقباط الكاثوليك لمحافظات الجيزة والفيوم وبني سويف، والقمص بولس فهمي وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بمحافظة بني سويف، والأب بيوس فرج سكرتير مطران الأقباط الكاثوليك.

ورحب المحافظ خلال اللقاء بوفد الكنيسة، مؤكدًا على سعادته بهذه الزيارة الهامة.

وقد شهد الاجتماع حوار بين الحضور والمحافظ فيما يتعلق بالموضوعات التي تشهد تعاونا وثيقا بين المحافظة والمسجد والكنيسة في عدد من المجالات التنموية المجتمعية، وكذا الجهود التوعوية والتثقيفية لتعميق روح الإنتماء، وحب الوطن وترسيخ المفاهيم والتعاليم الصحيحة الراسخة بكافة الأديان السماوية، ومواجهة الأفكار المغلوطة التي تعوق جهود الدولة نحو تنمية شاملة.

ومن جانبه تقدم الأنبا توماس بالتهنئة للمحافظ ولأهالي بني سويف بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على أبناء الشعب المصري بكل الخير والمحبة وأن يحفظ مصر من كل الشرور، وقال " أعياد المصريين نحتفل بها معا في جو من الود والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.

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