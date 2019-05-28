القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
اقتصاد
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 06:35 م

بورصة السعودية تصعد بأعلى وتيرة في 7 أشهر

بورصة السعودية تصعد
وكالات
dostor.org/2646731

شهدت البورصة السعودية صعودا حادا اليوم الثلاثاء قبيل إدراجها في مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة بعد إغلاق الجلسة، بينما ارتفعت أيضا جميع أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية الأخرى.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية اثنين في المئة، مسجلا أكبر مكسب يومي له منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

وصعد سهم مصرف الراجحي 2.1 في المئة، وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، المنتجة للبتروكيماويات، اثنين في المئة.

وسهما الراجحي وسابك من بين أكبر الإضافات لمؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة، من حيث القيمة السوقية الكاملة للشركة.

وقالت إم.إس.سي.آي هذا الشهر إنها ستضم إم.إس.سي.آي السعودية إلى مؤشرها للأسواق الناشئة اعتبارا من إغلاق جلسة اليوم الثلاثاء، في خطوة قد تستقطب مليارات الدولارات إلى السوق.

وزاد سهم الاتحاد للتأمين التعاوني 2.1 بالمئة بعد أن رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي منعًا عن الشركة وسمحت لها بقبول مكتتبين جدد في تأمين المركبات.

وصعد سهم السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب) 5.9 بالمئة.

وقفز السهم عشرة بالمئة أمس الاثنين بعد أن قالت الشركة إنها قلصت الخسائر المتراكمة إلى الصفر في 31 ديسمبر.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 1.2 في المئة، مع صعود سهم بنك قطر الوطني القيادي 1.8 في المئة.

وزاد سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 2.9 في المئة.

وارتفع السهم في معظم الجلسات الأخيرة بعدما قررت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق إدراجه في مؤشرها للأسواق الناشئة.

كانت رويترز أوردت الأسبوع الماضي نقلا عن راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن البورصة تعكف على تطوير صندوقي مؤشرات جديدين في إطار جهود سوق الأسهم الأقوى أداء بالشرق الأوسط في 2018 لتعزيز الاستثمار الأجنبي.

وزادت شركات في بورصة قطر في 2018 سقوف الملكية الأجنبية إلى 49 بالمئة من 25 بالمئة في السابق لتجذب فيضانا من السيولة ساهم في تعزيز المؤشر الرئيسي ليصعد أكثر من 20 بالمئة العام الماضي.

وأضاف "الآن الحد الأدنى سيكون 49 بالمئة لجميع الشركات القطرية... سيجذب هذا مزيدا من السيولة ويتيح مجالا أكبر أمام المستثمرين الأجانب لضخ الاستثمار".

وارتفع مؤشر سوق دبي 1.2 في المئة، بدعم من الأسهم العقارية، وصعد سهم إعمار العقارية 4.2 في المئة، بينما زاد سهم وحدتها مجموعة إعمار مولز 4.9 في المئة في تداول مكثف.

وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين المحليين دعموا الصعود، بينما فاقت مبيعات الأجانب من الأسهم مشترياتهم منها.

وزاد سهم أرابتك القابضة 4.8 بالمئة بعد أن فازت وحدتها الهدف للإنشاءات الهندسية بعقد بناء قيمته 192 مليون درهم (52.28 مليون دولار).

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مرتفعا 0.5 في المئة، مع صعود سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) 6.8 في المئة، بعدما وافق مجلس إدارة الشركة الأسبوع الماضي على البدء في دراسة المرحلة الثانية لمشروع تشغيل المتبقي الثقيل المنتج من أموك لتحويله إلى مواد خفيفة عالية القيمة.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المئة، مع صعود سهم دانة غاز 4.5 في المئة، بينما ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري ثلاثة في المئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

- السعودية.. ارتفع المؤشر اثنين في المئة إلى 8551 نقطة.
- أبوظبي.. زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 4791 نقطة.
- دبي.. صعد المؤشر 1.2 في المئة إلى 2607 نقاط.
- قطر.. ارتفع المؤشر 1.2 في المئة إلى 9896 نقطة.
- مصر.. زاد المؤشر 0.5 في المئة إلى 14028 نقطة.
- البحرين.. صعد المؤشر واحدا في المئة إلى 1428 نقطة.
- سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 1.4 في المئة إلى 3919 نقطة.
- الكويت.. زاد المؤشر واحدا في المئة إلى 6154 نقطة.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ أقل من شهر

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ أقل من شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ أقل من شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

منذ شهرين

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر

منذ أكثر من شهرين

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

الآن

شكرى ونظيره الأمريكى يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

ضبط منتحل صفة مستشار محافظ كفر الشيخ بعد استيلائه على أموال مستثمر كويتي

مسئول أممي يطالب دول غربية بتسليم مصر خرائط حقول الألغام

النيابة تعاين موقع حريق مخزن بالمرج

ads
ads
الأكثر قراءة

لجنة المسابقات: لا تعديل على موعد مباريات الدوري

موظفة تقتل والدتها وتذبح قطة فوق جسدها في الزيتون

قرار جمهوري بتعيين فخري الفقي عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي

العثور على جثة فتاة بجوار قضبان محطة مترو طرة البلد

ألبومات الصور

طلاب "أولى ثانوي" يؤدون امتحان الفيزياء

"سيارات ملاكى".. وسيلة الباعة الجائلين لغزو شوارع القاهرة

تتويج نادي الزمالك بالكونفيدرالية

جماهير الزمالك تحتفل بالفوز بكأس الكونفيدرالية

رياضة

الإسباني فيرداسكو يتأهل للدور الثاني لبطولة رولان جاروس للتنس

"كاف" يوقف جهاد جريشة 6 شهور

إيمري: الفوز بلقب الدوري الأوروبي أهم من التأهل لدوري الأبطال

نجم الساعة

بعد 3 سنوات من البطولة المطلقة.. ياسر جلال يتألق في "لمس أكتاف"

الأكثر قراءة

لجنة المسابقات: لا تعديل على موعد مباريات الدوري

موظفة تقتل والدتها وتذبح قطة فوق جسدها في الزيتون

قرار جمهوري بتعيين فخري الفقي عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي

العثور على جثة فتاة بجوار قضبان محطة مترو طرة البلد

الرئيس نيوز

بالصور.. السودان: مشاركة واسعة للأطباء والقضاة والعمال في "الإضراب العام"

نائب الأقصر لـ"الرئيس نيوز": أهالي "أبو عصبة" لم يُشردوا.. ونطالب بإعادة النظر في "التعويضات"

الرئيس يبحث مع "مدبولي والعناني" خطط ومشاريع وزارة "الآثار"

"السيسي" يوجه بالالتزام بمبادئ "الحوكمة" في مشروع "المتحف الكبير"

تعليقا على حملة إزالة "نجع أبو عصبة".. هاني يونس: بيان لمن يهمه "معرفة الحقيقة"

كشكول

رئيس جامعة السويس: الذكاء الإصطناعي استراتيجية قومية لتحقيق التقدم لمصر

"عبد السلام عيد" عميدًا لطب بشري الزقازيق

بالصور.. الأهرام الكندية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس

الدراسات الأفريقية العليا بالقاهرة على تجديد شهادة الأيزو 9001-2015

غداً.. جامعة جلوبال توقع اتفاقية هيرتفوردشاير بالمملكة المتحدة

الأمصار

"الأمم المتحدة": 160 قتيل و270 ألف نازح سوري خلال الشهر الجاري بسبب "الضربات الجوية"

قائد الجيش الجزائري: الشعب يرفض تكرار التجارب المريرة السابقة

وزير الخارجية الأردني مع دبلوماسية سويدية الأوضاع في المنطقة

مسؤول فلسطيني: محمود عباس يدعو قادة العرب لمقاطعة ورشة البحرين

لحظات رعب عاشها ركاب طائرة عقب تحطم قمرة القيادة

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

تصدع جسر زجاجي في كييف بعد يوم من افتتاحه

نصائح بسيطة للحفاظ على صحة دماغك

ياباني يبتلع 246 قرص كوكايين خلال رحلة طيران

الصحة

احذروا من أن يبتلع الطفل بطاريات الألعاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎