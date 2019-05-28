الصفاقسي يقيل مدربه الهولندي كرول قبل جولتين من نهاية الدوري

أعلن النادي الصفاقسي الذي ينافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء انفصاله عن مدربه الهولندي رود كرول.



وقال الصفاقسي في بيان بموقعه على الإنترنت "توصلت ادارة النادي إلى اتفاق مع المدرب رود كرول بإنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين".



وجاء قرار الصفاقسي بالاستغناء عن مدربه بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية حيث ودع كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم من الدور قبل النهائي عقب الخسارة 3-2 أمام نهضة بركان المغربي في النتيجة الاجمالية.



كما عانى الصفاقسي من نزيف النقاط في الدوري المحلي ليخسر موقعه في المركز الثاني المؤهل للمشاركة في بطولة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم الموسم المقبل.



وتراجع الصفاقسي للمركز الثالث برصيد 46 نقطة ويتأخر بفارق نقطتين عن النجم الساحلي الثاني من 24 مباراة لكل منهما.



ويسعى الصفاقسي إلى انقاذ موسمه حيث يأمل في تحقيق الانتصار مع تعثر النجم الساحلي في آخر جولتين بالدوري المحلي لانتزاع مركز الوصافة.



وسيقاتل الصفاقسي للفوز على الترجي في قبل نهائي كأس تونس لدعم آماله في التتويج باللقب.