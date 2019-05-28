تأهل اليابانية أوساكا والروسية سابالينكا للدور الثاني ببطولة "رولان جاروس" للتنس

تأهلت اللاعبة اليابانية نعومي أوساكا اليوم الثلاثاء المصنفة الأولى عالميا للدور الثاني لبطولة (رولان جاروس) للتنس، وذلك بعد تغلبها على السلوفينية داليلا جكويوفيتس بمجموعتين لمجموعة، وكانت نتيجة المجموعات (0-6) و(6-7) و(1-6).



كما تأهلت لنفس الدور لاعبة روسيا البيضاء ارينا سابالينكا المصنفة رقم 11، بعد فوزها على السلوفاكية دومينكا سيولكوفا بمجموعتين دون رد، وكانت نتيجة المجموعات (5-7) و(1-6).