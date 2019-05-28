الثلاثاء 28/مايو/2019 - 06:27 م
تأهل اليابانية أوساكا والروسية سابالينكا للدور الثاني ببطولة "رولان جاروس" للتنس
أ ش أ
dostor.org/2646725
تأهلت اللاعبة اليابانية نعومي أوساكا اليوم الثلاثاء المصنفة الأولى عالميا للدور الثاني لبطولة (رولان جاروس) للتنس، وذلك بعد تغلبها على السلوفينية داليلا جكويوفيتس بمجموعتين لمجموعة، وكانت نتيجة المجموعات (0-6) و(6-7) و(1-6).
كما تأهلت لنفس الدور لاعبة روسيا البيضاء ارينا سابالينكا المصنفة رقم 11، بعد فوزها على السلوفاكية دومينكا سيولكوفا بمجموعتين دون رد، وكانت نتيجة المجموعات (5-7) و(1-6).