ميلان يعلن رسميًا رحيل مدربه جاتوزو

أعلن نادي ميلان اليوم الثلاثاء، رحيل المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو، عن منصب المدير الفني للروسونيري بنهاية الموسم الجاري.



وقال الموقع الرسمي لميلان إن إدارة النادي وجهت الشكر لجاتوزو على الفترة التي قضاها رفقة الفريق، وتحقيق أكبر عدد من النقاط في الدوري الإيطالي منذ موسم 2012 - 2013.



يذكر أن جاتوزو قاد ميلان - في الموسم الحالي - لاحتلال المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ليتأهل الروسونيري بذلك إلى المشاركة في الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل.