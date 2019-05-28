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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 06:25 م

ساترفيلد يطلع عون على الاتصالات حول ترسيم الحدود الجنوبية

السفير ديفيد ساترفيلد
السفير ديفيد ساترفيلد
وكالات
dostor.org/2646723

قام مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية لشؤون الشرق الادنى السفير ديفيد ساترفيلد، بإطلاع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الاتصالات القائمة حول ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية جنوب لبنان، والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري للغاية عينها.

واستقبل رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر بعبدا ساترفيلد، وفي حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، " وتداول معه في الاتصالات القائمة حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وذلك في ضوء المساعي التي تبذلها الولايات المتحدة الامريكية لتوفير المناخات الملائمة لبدء عملية الترسيم".

وأطلع السفير ساترفيلد الرئيس عون، بحسب المصدر" على ما تحقق حتى الآن من الاتصالات التي أجراها والتي سوف تستمر خلال الأيام المقبلة".

من جهةاخرى، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة في بيروت السفير ديفيد ساترفيلد، بحسب مصدر رسمي لبناني" في إطار تحركه بشأن ترسيم الحدود البحرية والبرية، حيث لا زال يسجل تقدم بحاجة الى خطوات اخرى في اطار هذه المساعي".

وكان ساترفيلد قد التقى في وقت سابق اليوم رئيس الحكومة سعد الحريري ويحث معه آخر المستجدات المحلية كما بحث مع وزير الخارجية والمغتربين جبران ياسيل في المفاوضات حول ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل.

واستقبل الرئيس الحريري بعد ظهر اليوم الثلاثاء في السراي الحكومي دايفيد ساترفيلد "وعرض معه آخر المستجدات المحلية والاقليمية والاوضاع العامة"، بحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس الحريري.

وقال مصدر رسمي لبناني أن باسيل استقبل اليوم ساترفيلد،" وجرى البحث في المفاوضات حول ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل".

وأضاف المصدر أن " ساترفيلد نقل للبنان الجواب الاسرائيلي وفقًا للطرح اللبناني الدي تقدم به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موضوع المفاوضات في شأن ترسيم الحدود البحرية والبرية. والجو كان ايجابيا ولبنان تبلغ الموقف الاسرائيلي وفقا لطرحه حول هذا الموضوع".

ومن المتوقع أن يتابع ساترفيلد جولاته بين لبنان و"إسرائيل"، بحسب المصدر، على الرغم من أن لا عوائق جوهرية أمام تطبيق هذا الطرح ووضعه حيز التنفيذ. وقد بدأت مرحلة اللمسات النهائية على شكل المفاوضات ودور الاطراف المعنية بها وهي الامم المتحدة لبنان "إسرائيل" في ظل مواكبة أميركية.

وكان ساترفيلد قد زار بيروت الأسيوع الماضي والتقى بري والحريري كما التقى باسيل.

يذكر أن لبنان يواجه نزاعًا حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع إسرائيل. وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها حوالي 860 كيلومتر مربعا.

ويطالب لبنان الأمم المتحدة السعي لترسيم منطقة الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة المتنازع عليهما بينه وبين إسرائيل.

وتظهر أعمال المسح أن لدى لبنان حوالي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز و660 مليون برميل من النفط.

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