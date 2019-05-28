تعيين فيلاش بواش مديرا فنيا لمارسيليا الفرنسي

أعلن نادي مارسيليا الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تعيين البرتغالي أندريه فيلاش بواش كمدير فني للفريق، بعد أن وافق على التعاقد مع النادي لمدة عامين.



وسيتولى فيلاش بواش41 عامًا المهمة خلفًا لرودي جارسيا الذي ترك الفريق بعد موسم مخيب للآمال، حيث فشل الفريق على المستوى الأوروبي، وهو ما يمثل سقوط كبير للفريق الذي وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي العام الماضي.



وكان فيلاش بواش بعيدًا عن كرة القدم منذ رحيله في نوفمبر الماضي من نادي شنغهاي الصيني.



وسبق لبواش أن حقق العديد من البطولات المحلية مع بورتو البرتغالي وزينيت سان بطرسبرج الروسي، لكن كان أقل نجاحًا خلال فترات عمله مع تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.