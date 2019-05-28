مستشار الرئيس الإيراني يعترف بقتل زوجته

اعترف عمدة طهران السابق محمد علي نجفي، ومستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، بقتل زوجته صباح اليوم الثلاثاء، التي تعرضت لإطلاق نار.



ألقت السلطات الأمنية الإيرانية القبض على نجفي، بعد تسليم نفسه لمقر الشرطة، وذلك وفق قناة "روسيا اليوم".



وذكرت مصادر إيرانية في وقت سابق أن ميترا نجفي، الزوجة الثانية لمحمد علي نجفي، قتلت في شمال طهران، من دون تقديم تفاصيل.



من جانبه أكد رئيس المحكمة الجنائية في طهران محمد شهرياري، بأن نجفي راجع مقر الشرطة واعترف بقتل زوجته بسبب خلاف عائلي، واعتقلته الشرطة.



يعد نجفي أحد المقربين من روحاني وعمدة طهران السابق، استقال من منصبه في عام 2018 بعد أن انتقده متشددون بسبب مقطع مصور يظهر حضوره عرضا راقصا لفتيات صغيرات في مدرسة.