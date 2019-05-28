محافظ كفر الشيخ يتابع دهان المنازل الموحدة

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، دهان المنازل طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وأكد المحافظ، أنه قد تم اختيار ثلاثة مناطق أحدهم شارع بغرب كفر الشيخ، وشارع فى شرق المدينة، وشارع به إسكان حكومة، حيث يتم تشجير المناطق، وزيادة أعمدة الإنارة، مطالبًا بعمل لقاء لأهالى هذه المناطق، بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام، ونواب رئيس مركز مدينة كفر الشيخ، ذلك للتوعية، ومدى أهمية دهان هذه المناطق.



جاء ذلك، بحضور اللواء محمد بندارى، وكيل أول الوزارة ـ السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، والمحاسب على الطباخ، مدير عام الشئون المالية، والمهندس جمال العتيقى، وكيل وزارة الإسكان، والمحاسب بدير موسى، عضو مجلس النواب، والمهندسة فاطمة الشوادفى، مدير إدارة التنسيق الحضارى والتجميل.



يأتى ذلك، فى إطار أعمال دهان واجهات العمارات والمنشآت الحكومية، والتى تبدأ المحافظة فى تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة، لاستعادة الشكل الجمالى للمبانى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.