‏محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء مركز الأورام الجديد‏ (صور)

تفقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء مركز الأورام بمدينة كفر الشيخ، مؤكدًا أن ما يتم من أعمال حالية هو تطوير وزيادة مساحة المركز من 3400م2 إلى 8856م2 طبقًا للمواصفات الطبية العالمية، ولا صحة لما تداوله البعض عن هدم بعض منشآته، داعيًا المواطنين للتبرع لصالح استكمال مركز الأورام بكفر الشيخ، مقدمًا الشكر لجمعية رعاية مرضى الأورام وأهالى كفر الشيخ الذين لولا تبرعاتهم ما كان لهذا الصرح أن يرى النور، وذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.



وقال المحافظ، إنه تم اتخاذ اللازم فنيًا وقانونيًا لتعديل المخطط التفصيلي لمدينة كفر الشيخ، وصدر قرار بزيادة المساحة المخصصة لمركز علاج الأورام من 3400م2 إلى 8856م2 مما يزيد من قيمة المشروع وتحويله لمركز خدمة مرضى الأورام على مستوى الدلتا ووجه بحرى، تنفذه وزارة الإنتاج الحربى، لافتًا أنه تم زيادة إمكانيات المركز ليتضمن 148 سرير بدلًا من 90 سرير، و8 غرف عمليات بدلًا من 4 غرف، وتم التعديل غرف العناية المركزة والإفاقة من نصف دور لدور كامل، وزيادة عدد المصاعد من 2 إلى 8 مصاعد، وإضافة قسم جديد للأشعة بتجهيزات هى الأولى فى مصر والشرق الاوسط، وتم توزيع وتخطيط الفراغات الداخلية بعد زيادة الأقسام، وأُضيف موقف سيارات على دورين على كامل مساحة المشروع ليخدم المترددين على المركز سواء من العاملين وزوار المرضى.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتم استغلال زيادة المساحة المخصصة لإقامة مبنى كامل يشمل كل الخدمات اللوجيستية "المشرحة، وثلاجة الموتى، وغرف الميكانيكا والـPower، ومحولات الكهرباء"، وغيرها، لخدمة المركز، منوهًا أن ذلك استلزم إجراء تعديلات فنية تتطابق مع المعايير الهندسية القياسية الآمنة التى تشترطها وزارة الصحة طبقًا للمواصفات العالمية فى مثل تلك المنشآت، وكذلك تماشيًا مع إعادة توزيع وتخطيط الفراغات الداخلية بعد زيادة الأقسام، مشيرًا إلى أنه تم هدم بعض الحوائط الغير مؤثرة على سلامة المبنى لإقامة جدران مقاومة للضوضاء وللإشعاع وغيرها من اشتراطات السلامة الطبية التى تتماشى مع تطوير مركز الأورام بكفر الشيخ، ليكون واحدًا من أحدث المراكز على مستوى الجمهورية.



وتابع المحافظ، أنه يتم استكمال مركز الأورام الذى بدأ العمل به منذ عام 2009م، والذى كان من المشروعات المتوقفة بالمحافظة، حيث يتم إنشائه على مستوى دولى، حيث يشمل جميع تخصصات الأورام أهمها الأشعة التشخيصية والعلاجية والرنين المغناطيسى والطب النووى والعلاج الإشعاعى وذلك من أجل حدوث تكامل فيما بين هذه التخصصات التى قد يحتاجها مرضى الأورام بالتزامن مع القضاء على مصادر الأوبئة والأمراض، مستطردًا: "لن أُهمل فى صحة المواطنين".



وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه يولى اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحى بالمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، لتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مشددًا على الالتزام بالبرنامج الزمنى، وجدول التنفيذ، على أن يكون معلن للأهالى على رأس موقع تنفيذ المشروع، وعرض تقرير شهرى عليه بالأعمال.



جدير بالذكر، أنه تم توقيع البروتوكول المشترك بين جمعية مرضى الأورام وأمانة المراكز الطبية المتخصصة لنقل تبعية وأصول مركز الأورام بكفر الشيخ إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، وتزويده وتجهيزه بأحدث المعدات والكوادر الطبية المتخصصة وهيئة التمريض، لتحقيق خدمة طبية متميزة لمرضى الأورام من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.