رولان غاروس: أوساكا تعاني في الدور الأول قبل التأهل لملاقاة أزارنكا

عانت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى لعبور الدور الأول من بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، قبل أن تتمكن من الفوز بصعوبة على السلوفاكية آنا-كارولينا شمييدلوفا في مباراة من ثلاث مجموعات.



وتلاقي أوساكا في الدور الثاني، المصنفة أولى عالميا سابقا البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا التي أقصت من الدور الأول بطلة رولان غاروس 2017 اللاتفية يلينا أوستابنكو.



وتمكنت أوساكا (21 عاما) من الفوز بنتيجة صفر-6، 7-6 (7-4) و6-1 في مباراتها ضد السلوفاكية (24 عاما والمصنفة 90 عالميا)، على رغم أن منافستها أرسلت في المجموعة الثانية مرتين من أجل حسم اللقاء.



وضربت السلوفاكية بقوة في المجموعة الأولى وكسبتها نظيفة في 23 دقيقة بعد كسرها إرسال اوساكا في الأشواط الاول والثالث والخامس.



ودخلت اوساكا المجموعة الثانية بقوة وكسبت إرسالها للمرة الأولى في المباراة عندما حسمت شوطها الأول قبل ان تكسر إرسال منافستها في الثاني لتتقدم 2-صفر ثم 3-صفر، قبل ان تتوقف المباراة بسبب الأمطار.



ولدى استئناف اللعب ردت السلوفاكية التحية لليابانية بكسبها ثلاثة أشواط متتالية مدركة التعادل 3-3 ثم 4-4، قبل أن تكسر ارسال اليابانية في الشوط التاسع لتتقدم 5-4 وتحظى بفرصة حسم المجموعة بحال فوزها في إرسالها. لكن أوساكا ردت التحية مباشرة وكسرت إرسال السلوفاكية، فارضة التعادل 5-5.



وعادت السلوفاكية للكسر في الشوط الحادي عشر لتتقدم 6-5، لكن أوساكا ردت مجددا بكسر مدركة التعادل 6-6 وفارضة الاحتكام الى شوط فاصل حسمته لصالحها 7-4، منهية المجموعة في 63 دقيقة.



وارتفعت معنويات أوساكا في المجموعة الثالثة ونجحت في كسر إرسال منافستها في الأشواط الثالث والخامس والسابع لتنهيها في 23 دقيقة.



وفي أبرز مباريات الدور الأول لفردي السيدات، فشلت أوستابنكو (21 عاما ومصنفة 39 عالميا) في تحقيق أي فوز لها في رولان غاروس منذ تتويجها بلقبها عام 2017، بخروجها الثلاثاء من الدور الأول للعام الثاني تواليا، وهذه المرة على يد أزارنكا بنتيجة 6-4 و7-6 (7-4).



وقدمت أزارنكا (29 عاما ومصنفة 43 عالميا) التي بلغت نصف نهائي 2013، أداء صلبا في مواجهة اللاتفية التي حققت مفاجأة على ملاعب رولان غاروس الترابية قبل عامين، عندما تغلبت على الرومانية سيمونا هاليب في النهائي، لتحرز اللقب الكبير الأول (والوحيد) في مسيرتها.



لكن اللاتفية فشلت منذ ذلك الحين في تقديم الأداء الذي أتاح لها نيل اللقب، اذ خسرت هذا العام في الدور الأول، في تكرار لسيناريو 2018 عندما سقطت أمام الأوكرانية كاتيرينا كوزلوفا بمجموعتين نظيفتين.