أسقف الشباب يواصل زيارته الرعوية إلى لندن

يواصل الأنبا موسى، أسقف عام الشباب زيارته الرعوية إلى بريطانيا، والتي بدأها الأسبوع الماضي.



وقام أسقف الشباب خلال زيارته إلى بريطانيا بالاطمئنان على صحة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة، عقب سفرة إلى لندن.



وتحتفل أسقفية الشباب الجمعة بعيد سيامة الأنبا موسى أسقف عام الشباب الـ39، بدير الملاك بحدائق القبة.



ويعد الأنبا موسى أول أسقف الشباب الذى سيم على يد البابا شنودة الثالث فى 25 مايو 1980.



ووُلِدَ في نوفمبر 1938 في أسيوط، وتخرج من كلية الطب عام 1960، وخدم بكنائس القاهرة، ثم بني سويف في حقل الشباب منذ عام 1963.



وترهبن الأنبا موسي في 24 أبريل وعين أمينًا للدير، وتمت سيامته خوري أبسكوبوس لإيبارشية بني سويف في 18 يونيو 1978، وتم ترقيته أسقفًا في 25 مايو 1980 ليصبح أول أسقفًا للشباب في الكرازة المرقسية، وبلاد المهجر.