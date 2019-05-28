القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
الكرازة
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 05:46 م

أسقف الشباب يواصل زيارته الرعوية إلى لندن

مونيكاجرجس- ماريان رسمي
dostor.org/2646699

يواصل الأنبا موسى، أسقف عام الشباب زيارته الرعوية إلى بريطانيا، والتي بدأها الأسبوع الماضي.

وقام أسقف الشباب خلال زيارته إلى بريطانيا بالاطمئنان على صحة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة، عقب سفرة إلى لندن.

وتحتفل أسقفية الشباب الجمعة بعيد سيامة الأنبا موسى أسقف عام الشباب الـ39، بدير الملاك بحدائق القبة.

ويعد الأنبا موسى أول أسقف الشباب الذى سيم على يد البابا شنودة الثالث فى 25 مايو 1980.

ووُلِدَ في نوفمبر 1938 في أسيوط، وتخرج من كلية الطب عام 1960، وخدم بكنائس القاهرة، ثم بني سويف في حقل الشباب منذ عام 1963.

وترهبن الأنبا موسي في 24 أبريل وعين أمينًا للدير، وتمت سيامته خوري أبسكوبوس لإيبارشية بني سويف في 18 يونيو 1978، وتم ترقيته أسقفًا في 25 مايو 1980 ليصبح أول أسقفًا للشباب في الكرازة المرقسية، وبلاد المهجر.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

أيام الخلاص.. ماذا يفعل المسيحيون فى «أسبوع الآلام»؟

منذ 7 شهر

الكنيسة تطلق لقاءات روحية للحديث عن الرهبنة قديمًا

منذ 8 شهر

تزامنًا مع رحيله.. 11 معلومة عن الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ

منذ 9 شهر

الأنبا مكاريوس: نطالب بتعويض المتضررين فى «دمشاو هاشم» وبناء كنيسة.. والجلسات العرفية إهانة للدولة

منذ 9 شهر

الراهب المجرد يعقوب يتحدى قرارات الكنيسة وينظم مؤتمرًا صحفيًا

منذ 9 شهر

طعام الرهبان.. ماذا يأكل «رجال الرب» فى أيام الإفطار وفترات الصوم؟

الآن

شكرى ونظيره الأمريكى يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

ضبط منتحل صفة مستشار محافظ كفر الشيخ بعد استيلائه على أموال مستثمر كويتي

مسئول أممي يطالب دول غربية بتسليم مصر خرائط حقول الألغام

النيابة تعاين موقع حريق مخزن بالمرج

ads
ads
الأكثر قراءة

لجنة المسابقات: لا تعديل على موعد مباريات الدوري

"كاف" يوقف جهاد جريشة 6 شهور

موظفة تقتل والدتها وتذبح قطة فوق جسدها في الزيتون

قرار جمهوري بتعيين فخري الفقي عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي

ألبومات الصور

طلاب "أولى ثانوي" يؤدون امتحان الفيزياء

"سيارات ملاكى".. وسيلة الباعة الجائلين لغزو شوارع القاهرة

تتويج نادي الزمالك بالكونفيدرالية

جماهير الزمالك تحتفل بالفوز بكأس الكونفيدرالية

رياضة

الإسباني فيرداسكو يتأهل للدور الثاني لبطولة رولان جاروس للتنس

"كاف" يوقف جهاد جريشة 6 شهور

إيمري: الفوز بلقب الدوري الأوروبي أهم من التأهل لدوري الأبطال

نجم الساعة

بعد 3 سنوات من البطولة المطلقة.. ياسر جلال يتألق في "لمس أكتاف"

الأكثر قراءة

لجنة المسابقات: لا تعديل على موعد مباريات الدوري

"كاف" يوقف جهاد جريشة 6 شهور

موظفة تقتل والدتها وتذبح قطة فوق جسدها في الزيتون

قرار جمهوري بتعيين فخري الفقي عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي

الرئيس نيوز

بالصور.. السودان: مشاركة واسعة للأطباء والقضاة والعمال في "الإضراب العام"

نائب الأقصر لـ"الرئيس نيوز": أهالي "أبو عصبة" لم يُشردوا.. ونطالب بإعادة النظر في "التعويضات"

الرئيس يبحث مع "مدبولي والعناني" خطط ومشاريع وزارة "الآثار"

"السيسي" يوجه بالالتزام بمبادئ "الحوكمة" في مشروع "المتحف الكبير"

تعليقا على حملة إزالة "نجع أبو عصبة".. هاني يونس: بيان لمن يهمه "معرفة الحقيقة"

كشكول

رئيس جامعة السويس: الذكاء الإصطناعي استراتيجية قومية لتحقيق التقدم لمصر

"عبد السلام عيد" عميدًا لطب بشري الزقازيق

بالصور.. الأهرام الكندية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس

الدراسات الأفريقية العليا بالقاهرة على تجديد شهادة الأيزو 9001-2015

غداً.. جامعة جلوبال توقع اتفاقية هيرتفوردشاير بالمملكة المتحدة

الأمصار

"الأمم المتحدة": 160 قتيل و270 ألف نازح سوري خلال الشهر الجاري بسبب "الضربات الجوية"

قائد الجيش الجزائري: الشعب يرفض تكرار التجارب المريرة السابقة

وزير الخارجية الأردني مع دبلوماسية سويدية الأوضاع في المنطقة

مسؤول فلسطيني: محمود عباس يدعو قادة العرب لمقاطعة ورشة البحرين

لحظات رعب عاشها ركاب طائرة عقب تحطم قمرة القيادة

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

تصدع جسر زجاجي في كييف بعد يوم من افتتاحه

نصائح بسيطة للحفاظ على صحة دماغك

ياباني يبتلع 246 قرص كوكايين خلال رحلة طيران

مقالات الرأي
ميخائيل-بهيج-مرقص

​ مينا اسعد كامل يكتب: المسيحية ومصر القديمة

مايكل عادل

​ ماذا تنتظرون من جيش صلب المسيح؟!

المزيد
الصحة

احذروا من أن يبتلع الطفل بطاريات الألعاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎