لوكا بوي وكارين خاشانوف يتأهلان لثاني أدوار بطولة رولان جاروس للتنس

صعد كل من الفرنسي لوكا بوي والروسي كارين خاشانوف اليوم (الثلاثاء) إلى دور الـ64 من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس"، ثاني البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام".



وجاء تأهل بوي، المصنف الـ22 بالبطولة، للدور الثاني بفوزه على الإيطالي سيموني بوليلي بثلاث مجموعات دون رد تفاصيلها 6-3 و6-4 و7-5، فيما صعد خاشانوف، المصنف العاشر، بتحقيقه انتصارا سهلا على حساب الألماني سيدريك - مارسيل ستيبي بثلاثة مجموعات نظيفة تفاصيلها 6-1 و6-1 و6-4.



وفي إطار مباريات الدور الـ128 اليوم أيضا، تغلب الكرواتي إيفو كارلوفيتش على الإسباني فيليسيانو لوبيز بثلاث مجموعات لواحدة بواقع 7-6 و7-5 و6-7 و7-5.



كما حقق الياباني يوشيهيتو نيشيوكا الفوز على الأمريكي ماكينزي ماكدونالد بثلاث مجموعات لاثنتين تفاصيلها 6-7 و6-0 و4-6 و6-2 و6-3، بينما ودع الأسترالي برنارد توميتش منافسات البطولة من الدور الأول بالخسارة أمام الأمريكي تايلور فريتز بثلاث مجموعات نظيفة بواقع 1-6 و4-6 و1-6.



ولدى السيدات، تغلبت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا في الدور الأول على اللاتفية يلينا أوستابينكو بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-4 و7-6، والبوروتوريكية مونيكا بويج على البلجيكية كريستين فيلبكنز بمجموعتين دون رد أيضا تفاصيلهما 6-1 و7-5.