ميركل تعرب عن سعادتها بزيادة نسبة الناخبين في البرلمان الأوروبي

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن سعادتها بزيادة نسبة مشاركة الناخبين في انتخابات البرلمان الأوروبي - في الكثير من الدول الأوروبية - التي أجريت العام الحالي مقارنة بالانتخابات السابقة في عام 2014.



وقالت ميركل - في مقابلة حصرية مع شبكة (سي إن إن) الأمريكية أُذيعت مقتطفات منها اليوم الثلاثاء - إن تقدم حزبها في نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي في ألمانيا، سيلعب بالطبع دورا هاما عندما يقوم القادة الأوروبيين بتقديم ترشيحاتهم للمناصب داخل الاتحاد الأوروبي.



وتعليقا حول تقييمها لصعود حزب "الخضر" المناصر لقضايا البيئة في انتخابات البرلمانية الأوروبية، أوضحت ميركل أن "حزب الخضر كان قويا وهذا له علاقة بالاهتمامات القصوى للشعوب في الفترة الحالية، كتغير المناخ على سبيل المثال"، مشيرة إلى أن هذا يعد تحديا بالنسبة لها أيضا، فيتعين على حزبها أن يجد حلولا أفضل لكل هذه القضايا، كما يجعلها بكل وضوح أن تقول أنها ستظل ملتزمة بالأهداف التي تعهدت بالالتزام بها.



يشار إلى أنه سيعقد مساء اليوم الثلاثاء قمة أوروبية استثنائية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة قادة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوربي للتوصل إلى توافق بشأن الشخصيات التي ستتولى إدارة الدفة في مؤسسات التكتل، بما فيها منصب رئيس المفوضية الأوروبية.



ويحتفظ زعماء الدول بحق تسمية الشخصيات التي ستتولى مناصب حساسة في االتكتل، مثل: رئيس المفوضية، رئيس المجلس الأوروبي، الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، رئيس المصرف المركزي الأوروبي، غير أن مرشحي زعماء الدول لتوليّ مناصب في التكتل، يتوجب عليهم الحصول على موافقة أغلبية البرلمان الأوروبي، الأمر الذي لا يبدو أنه سيكون سهلًا على ضوء ما أفرزته الانتخابات الأوروبية من تركيبة جديدة للبرلمان.