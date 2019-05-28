قرار جمهوري بتعيين فخري الفقي عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 253 لسنة 2019 بتعيين الدكتور فخري الدين علي محمد إبراهيم الفقي عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري من ذوي الخبرة، خلفا للدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط، للمدة الباقية من تشكيل المجلس.



والدكتور فخري الفقي حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال الاقتصاد التمويلي من جامعتي كلارك وهارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.



ويمتلك خبرة دولية طويلة تناهز الـ 35 عامًا في مجالات الاستشارات الاقتصادية والمالية وكذلك في مجالات التدريب والبحث العلمي والدراسات التطبيقية على مستوى كل من مصر والدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية.



وتولى العديد من المناصب بالمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، كما عمل في مجال تقديم الخدمات الاستشارية من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الدول العربية، وكذلك اللجان الاقتصادية للمجالس التشريعية والمجالس القومية والمراكز البحثية المتخصصة في مصر.



كما أن له العديد من المؤلفات والبحوث الاقتصادية والمالية، وشغل عضوية العديد من الجمعيات الاقتصادية العلمية بالولايات الأمريكية المتحدة والنمسا ومصر، ولديه دراية واسعة بأساليب وضع وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي، وأيضًا تصميم المنظومات التمويلية المتعلقة بالتمويل العقاري والتوريق والتأجير التمويلي وإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية وعمليات التقييم المالي في إطار عمليات الدمج والاستحواذ وإدارة عمليات الاكتتاب والترويج للأوراق المالية.