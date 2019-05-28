ليون يتعاقد مع جونينيو وسيلفينيو لشغل منصبى المدير الرياضى والمدير الفنى

علن نادي أولمبيك ليون الفرنسي، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع الثنائى البرازيلى،نجمه السابق جونينيو لشغل منصب المدير الرياضي، ومواطنه سيلفينيو ليتولى منصب المدير الفني للفريق.



وقال جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون في مؤتمر صحفي لتقديم الثنائي: "بذلت جهدًا كبيرًا في إقناع جونينيو بتولي المسؤولية، ووجدته متحمسًا للعودة إلى النادي بعد 10 سنوات، أشكره من أعماق قلبي، فالتعاقد معه خطوة لتطوير العديد من الأمور".



وأضاف أولاس: "لقد تشاورت مع جونينيو في عدة أمور، وطلبت منه ترشيح أكثر مدير فني يناسبنا، لذا يسعدني أنا أقدم لكم سيلفينيو".



ويعد أولمبيك ليون المهمة الأولى لسيلفينيو في منصب المدير الفني، حيث عمل مساعدا في عدة أندية برازيلية، وفريق إنتر ميلان الإيطالي، كما كان مساعدا لتيتي المدير الفني الحالي لمنتخب البرازيل في 34 مباراة.