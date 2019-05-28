القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 05:41 م

ناهد السيد تكتب: سر صفقة ساويرس

ناهد السيد تكتب:
dostor.org/2646691

دون عناء اختارت الحكومة متمثلة فى رئيس الوزراء ووزير الإسكان أجمل وأكبر جدار فى مدينة الشيخ زايد، وصدمت به رؤوسنا على الملأ، بمعنى أصح "خبطت رؤوسنا فى أجدع حيطه" بافتتاحها الحديقة المركزية بالأمس تحت رعاية ساويرس وتدشين مشروع أبراجه، بأعلى سعر للتذاكر، دون أى اعتبار للقضايا المرفوعة بشأن بناء أبراج ساويرس والتعدى على حقوق أهالى المدينة والاستيلاء على حديقتهم، بلا مبالاة للشكاوى والمذكرات التى أرسلوها للرقابة الإدارية بما يحويه هذا المشروع من مخالفات قانونية، وخطابات بعلم الوصول لرئيس الجمهورية بتأسيس حملة العشرة آلاف خطاب للرئيس، ودون أى احترام لجمال مدينة حضارية تنفرد بطابع معمارى يجعلها تتصدر تصنيفات المدن المثالية، وناهيك عن شعارات الحفاظ على الجمال والحضارة والرقى، ماذا عن الكوارث الخدمية التى لم تتجهز لها المدينة وتشير إلى حدوثها تلك الأبراج، وبدلا من سد فوهات الكوارث نفتح على أنفسنا منافذ جديدة
ولولا أن مدينة زايد تعد نموذجا يحتذى به، لما تأسس بها مطار سفنكس الذى يحل مشكلات الضغط المرورى على المحور كما يخدم منطقة الهرم سياحيا خاصة بعد افتتاح المتحف الكبير وزيارة الاهرامات واثار تلك المنطقة فى سقارة والحرانية، بالاضافة الى تجهيز وتطوير الطريق الصحرواى، وتوفير مناطق ادراية وتغذيه المنطقة بمكاتب فندقية لرجال اعمال وشركات كبرى على جانبى الطريق الذى يبدأ من مدينة زايد وتوفير كافة الخدمات على الطريق لامتداد العمران الانسانى والاقتصادى، والزحف تدريجيا لتعمير البقع الصحراوية لحل مشكلة التضحم السكانى وبالتالى توفير فرص عمل واسكان وبناء مشاريع صغيرة، هذا التطور العمرانى الذى نلمسه جيدا يدخل ضمن خطط رئيس الجمهورية فى التوسع الافقى لتعمير أكبر المساحات المهملة فى مصر
ويتوازى هذا مع مشروع العاصمة الادارية والاسمارات وقناه السويس وكوبرى روض الفرج وغيرها من الانجازات التى لازالت فى طى الانشاء،والتى وأن لاقت هجوما من البعض فى بادىء الامر فهى فى النهاية تحل مشكلات ليست بهينه، لا أظن ان رئيس الجمهورية يرتضى تلك المهانة لمدينة حضارية لمجرد حاجتنا الى المال..فهل 3 أو 6مليار المدفوعه كما يتردد ستحل الأزمة الاقتصادية ؟.. كم كوبرى تؤسس؟ كم طريق ترمم؟ مقابل انها تفسد خطط التوسع الافقى وتتوسع رأسيا لخدمة فرد واحد، يكثر من طوابق أبراجه ووحدات فندقيه يصل سعر المتر بها الى 29 الف جنيه ليمتلك وحده رأس المال الذى يقرضه للحكومة فيما بعد أو يقايضها به تحت مسمى التطوير وضخ أموال المستثمرين المصريين..
والسؤال هنا.. هل يفعل أى مستثمر عربى ما فعله ساويرس من مخالفه طابع مدينة حضارية والاستيلاء على حق أهالى المنطقة فى الاستمتاع بحديقتهم، التى وأن لم يقربها فيكفى انه باع على أثرها أبراجه باعتبارها تطل على فيو ساحر وموقع استيراتيجى تقع بين هايبر وان واركان أكبر تجمعين تجاريين باختلاف توجهاتهما التجارية ؟
هل يجرؤ ساويرس نفسه وهو من رجال الاعمال الذين يقطنون بالخارج أغلب الوقت أن يخالف قانون البناء فى أحد الدول التى يعيش بها حتى وان دفع المليارات ؟ أم أنهذا يحدث فى مصر فقط؟
هل ترتضى دولة الامارات التى كانت سببا فى انشاء هذه المدينة تمجيدا للشيخ زايد اذا كانت شريكا صوريا او قانونيا هذا الشكل من التعدى او تثمين جمال وحضارة المدينة بأى قيمه تذكر ؟
يا سيادة الرئيس ما تصنعه بيدك اليمنى يكوره رئيس الوزراء ووزير الاسكان ويقذفوه فى الوحل باليد اليسرى، وكأنك تكتب المجد بطباشيره ليمحوه من يسير خلفك
استسمحك أن تنظر خلفك.. أن تنزع من صدورهم جرأة التصرف الفوضوى، والعودة للتوسع العشوائى سعيا وراء نقود المستثمرين
نعلم أن البلد مديونه ولكن المخطط نحو التطوير الذى نسير وفقه الان من شأنه أن يرفع قامتنا ويعيد أمجادنا ويضخ الاموال باحترام القانون واتباع اللوائح
حدث ذلك فى المرور والطرق والصحة، ولكن الاسكان والانشاءات تعد من أكثر المجالات التى تضخ الاموال.. فقط نحتاج الى من يدير الأمر بأفق واعى يجلب مطورين عرب وأجانب، يفرض على رجال الاعمال الوطنين المشاركة والتطور العمرانى فى مقابل تسهيلات لا تخالف القوانين، يصنع مخطط لجذب المشاريع الصغيرة للتوسع افقيا وبالتالى حل مشكلة البطالة وتوظيف الشباب، الاستفادة من الافكار الشابة فى تطوير المدن العشوائية، كما يفعل اهالى زايد بتجميلها بالرسم على اكشاك الكهرباء واسوار المؤسسات، وتوفير انشطة ابداعية بالتعاون مع جمعية المستثمرين والجهاز.
كيف ندوس بأقدامنا على حماس أهالى تحاول الحفاظ على مدينتها
هل يصح ن يحدث ذلك فى شرم الشيخ فى الغردقة فى الجونه.. لماذا لا نحافظ على ما بدأ جميلا وننطلق لاصلاح العشوائى والقبيح ؟
لماذا نصر على تشويه الجمال.. الفساد واضح يا سيدى الرئيس فى هذه الصفقة وعلى مرأى من الجميع فكل جريدة كتبت ضد هذه الابراج تم حذف الموضوع من الانترنت وبقيت الموضوعات التى كتبت بسطحية وحيادية، ليظل الموضوع بضخامته مجرد اخبار لا تتعدى العشر سطور فى كل موقع بصورة ساويرس وهو يحتل صدارة الحاكم المالك لرأس المال، معلنا انتصاره فى اولى صفقاته وأهمها على الاطلاق لمميزات كثيرة يعلمها جيدا رئيس الوزراء ووزير الاسكان شركائه فى الصفقه.

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