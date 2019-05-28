مارسيليا يتعاقد مع المدرب البرتغالى أندريه فيلاس بواش

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسى، اليوم (الثلاثاء) تعاقده مع البرتغالي أندريه فيلاس بواش، ليتولى مسؤولية المدير الفني للفريق.



ووقع بواش على عقد مدته موسمين، ينتهي في صيف 2021، حسبما أكدت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية..وسيتولى المدرب البرتغالي المسؤولية خلفا لرودي جارسيا المدير الفني لمارسيليا، الذي أعلن استقالته بانتهاء الموسم الجاري.



واضطرت إدارة مارسيليا للاستعانة بمدير فني جديد بعد فشل الفريق في التأهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.