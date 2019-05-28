"الأعلى للإعلام" ينذر مجلة الأهلي ويحيل صحفيين للتحقيق لسبهم رئيس الزمالك

أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتوجيه إنذار للمجلة التي تصدر عن النادي الأهلي، يطالبها بالتوقف عن الإساءة لرئيس نادي الزمالك، بألفاظ مسيئة تتجاوز حدود النقد المباح.



كما أوصت اللجنة اليوم الثلاثاء بإحالة الصحفيين وكتاب المقالات بالمجلة إلى التحقيق بنقابتهم المختصة طبقا للائحة المجلس.



وكان رئيس نادي الزمالك، تقدم بثلاثة شكاوى ضد مجلة النادي الأهلي ومجلسي إدارتها وتحريرها وصحفيين وكتاب فيها، يتهمهم فيها بالسب والقذف والتجاوز في حقه والتشهير به.