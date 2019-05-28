مستشار الكنيسة: «الأحوال الشخصية الموحد» لا يقر تغيير الملة مبررًا للانفصال

- منصف سليمان قال إن القانون يصدر قريبًا ولا توجد خلافات بشأنه بين الجهات المختصة



قال منصف سليمان، المستشار القانونى للكنيسة الأرثوذكسية، إن قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط سيصدر قريبا، مشيرًا إلى أنه يقر فى شروط الانفصال الهجر لمدة من 3 إلى 5 سنوات إضافة إلى الغش الزوجى عبر ادعاء المرض وغيره.



وكشف «سليمان»، فى حواره مع «الدستور»، عن أن هيئة المجتمعات العمرانية منحت الكنائس الثلاث قطع أراضٍ مجانا فى كل المدن الجديدة، وخصصت للكنيسة الأرثوذكسية منذ أول يناير حتى أبريل الماضى 42 قطعة أرض، وللكنيستين البروتستانتية والكاثوليكية 30 قطعة أرض، مشيرا إلى أن قانون بناء الكنائس يسير بنجاح كبير منذ إصداره، وأسهم فى حل الكثير من المشاكل.



ورفض «سليمان» التدخلات الخارجية فى الشئون المصرية، كاشفًا عن أنه عندما زار الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، البابا تواضروس الثانى، أكد له البابا أنه لا يستطيع أن يفرق بين المسلم والمسيحى إلا عند الصلاة.

■ بداية.. ماذا عن ملامح قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط؟

- القانون سيصدر قريبًا، ويقر فى شرط الانفصال الهجر لمدة من 3 إلى 5 سنوات، إضافة إلى الغش الزوجى الذى يبطل الزواج، كـأن يكون أحد الطرفين أخفى عن الآخر مرضه المزمن أو الخطير.

■ ماذا عن ثغرة تغيير الملة؟

- القانون الجديد سيقضى على ثغرة تغيير الملة نهائيًا، التى كانت تتيح اللجوء إلى القضاء والحصول على حكم بالطلاق، بينما ينص مشروع القانون الجديد على أن الزواج، من بدايته حتى نهايته، يخضع لشريعة الزوجين يوم انعقاد الزواج، ومن ثم لا يعتد بتغيير الملة، إذا حدث بعد ذلك.

■ ما الموقف من متضررى القانون؟

- 90% من مشاكلهم حُلت، لأنه قديمًا كان يوجد مجلس إكليريكى واحد ينظر فى جميع مشكلات الأحوال الشخصية من أستراليا إلى مصر، مرورًا بكندا والولايات المتحدة، لكن الآن أصبح لدينا فى كل إيبارشية مجلس خاص ينظر فى كل الأحوال، لذلك المشاكل المتراكمة انتهت.

■ ماذا عن الخلافات مع الكنائس الأخرى حول القانون؟

- لا توجد خلافات بين الكنائس الثلاث حول القانون، كما يروج البعض، وخلال الإعداد له تمت مراعاة شروط الانفصال بكل طائفة، حيث قصرت الكنيسة الكاثوليكية أسباب الطلاق أو الانفصال الكنسى فى علة الزنا فقط، أما الكنيسة الإنجيلية قد اشترطت فى بنود الطلاق الخاصة بها علة الزنا وتغيير الديانة فقط.

■ ما ردك على رفض طائفة الروم الأرثوذكس له؟

- جرى أخذ آرائها فى القانون فى جلسات سابقة، ونقدر اعتراضها، لكن هناك غالبية من متضررى الأحوال الشخصية تنتظر هذا القانون منذ وقت طويل، ولابد أن نراعى هذا الأمر، وأن ندع الكنيسة تسهم فى حل مشكلاتهم.

■ ماذا عن التبنى والمواريث فى القانون؟

- احتكمنا فى مسألة المواريث للبنود الخاصة بلائحة 1938، وتمت إضافتها للقانون مع اختلاف فى الصياغة فقط، فى حين لم يجر الاستقرار بعد على مسألة التبنى، التى وضع لها باب خاص فى مشروع القانون، وستضع الجهات التشريعية المسئولة رؤيتها حول هذه القضية.

■ ما تقييمك لقانون بناء الكنائس بعد 3 سنوات من إصداره؟

- يسير بنجاح كبير منذ إصداره، وساهم فى حل الكثير من مشكلات الكنائس.

■ ماذا عن أعمال لجنة تقنين أوضاع الكنائس؟

- أداؤها جيد، خاصة أن بعض الكنائس مساحتها كبيرة ويستلزم تحقيق شروط الحماية المدنية بها.

■ ما العقبات التى تواجه هذه اللجنة؟

- الأزمة فى كنائس القرى الصغيرة التى لا تتخطى مساحتها 50 مترًا أحيانا، وغالبيتها عبارة عن منازل تحولت إلى أماكن للصلاة، وجميعها لم تتوافر بها شروط السلامة والأمان والبناء السليم، وهذه أسباب تعرقل التقنين فى بعض الأحيان.

■ هل الجلسات العرفية قادرة على حل الخلافات حول أوضاع الكنائس؟

- أرفض بشدة فكرة الجلسات العرفية، لأنها تلغى تطبيق دولة القانون التى ننادى بها جميعًا، ويجب أن تكون هناك توعية وحل لهذه المشكلات بشكل جذرى حتى لا تتكرر، مع التأكيد أن غلق بعض أماكن الصلاة ليس حلًا، خاصة أن القانون يقر بعدم إغلاق أى كنيسة قدمت لها أوراق تقنين حتى يتم البت فى أمرها، سواء بالقبول أو الرفض.

■ ما تصوراتك للقضاء على التطرف الفكرى؟

- الحل يتمثل فى التوعية بالقبول والتعايش مع الآخر، وعن طريق التعليم يمكننا تنشئة وإعداد أجيال جديدة لديها معرفة بقيم التنوع والاختلاف.

■ ماذا عن لائحة انتخاب البطريرك؟

- لائحة انتخاب البطريرك، التى تم إصدارها وسعت القاعدة الانتخابية، وطبقًا للائحة الأصلية لا يزيد عدد من لهم حق الانتخاب على 1500 ناخب، أما الجديدة فوسعت القاعدة إلى 15 ألفًا، وتبنينا نفس التوجه فى لائحة المجلس الملى الجديد.

■ ما تعليقك على إصدار المجلس بيانات رغم انتهاء ولايته؟

- قانون المجلس الملى يقضى بأنه إذا انتهت مدته يستمر فى العمل حتى إعادة تشكيل مجلس جديد، والبابا تواضروس يبحث حاليا مشروع قانون جديد للمجلس بموجبه يتم تغيير اسمه لـ«المجلس الاستشارى للكنيسة» أو «مجلس الأقباط»، كما تتضمن لائحته توسيع قاعدة الانتخاب بحيث يكون لكل مسيحى بالغ من العمر 21 سنة الحق فى التصويت، ما يعتبر نقلة نوعية جديدة.

■ هل عطل غياب المجلس أعمال الكنيسة؟

- لا.. غيابه لم يعطل شيئًا من الأعمال الجوهرية للكنيسة، والبابا تواضروس الثانى أجرى انتخابات لمجالس جميع الكنائس على مستوى مصر بحيث تمارس عملها بنزاهة وفى آخر العام ترسل ميزانية بالكنائس التى تشرف عليها إلى البابا، فيرسلها بدوره إلى مكاتب المحاسبة لمراجعتها بشفافية تامة.

■ ماذا عن قانون الزى الكهنوتى؟

- الكنيسة الأرثوذكسية أعدت مشروعًا لقانون الزى الكهنوتى منذ عهد البابا شنودة الثالث، للقضاء على ظاهرة منتحلى صفة الكاهن أو الراهب، وهو موجود حاليا لدى وزارة العدل.

ونحن فى أمس الحاجة للقانون، بسبب كثرة حوادث وجرائم النصب والغش والاستغلال التى ترتكب من خلال انتحال الصفة.

■ ما إجراءات الكنيسة لمنع تلك الجرائم؟

- الكنيسة تعلن وتحذر بشكل مستمر من الشخصيات التى تنتحل صفة الكهنة والرهبان لجمع التبرعات والنصب على المواطنين.

■ ماذا عن الأديرة غير المعترف بها؟

- لن يتم اعتبارها أديرة إلا بعد استكمال مقوماتها من وجود عدد من الرهبان المستحقين لتلك الصفة الكهنوتية ويكون لها دخل قادر على الإنفاق.

■ كيف تُدار الأوقاف التابعة للكنيسة الأرثوذكسية؟

- تديرها هيئة الأوقاف القبطية، التى تأسست فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1960 بقرار رئاسى فى ذلك الوقت، والتشكيل الجديد لها حاليا هو السادس منذ إنشائها، وكانت فى البداية تختص بتسلم أراضى الإصلاح الزراعى من المشرفين عليها، لكن شمل دورها الرقابة على الأوقاف والأراضى القبطية.

■ لكن لماذا توقف عملها لفترة؟

- لم تتوقف أعمالها إطلاقًا منذ تشكيلها إلا خلال الـ10 الأشهر الماضية، بسبب رحيل عضوين بارزين من أعضائها، هما الدكتور ملك مينا والأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ الراحل، لكن على مدار نحو 50 عامًا تمارس الهيئة أعمالها بشكل منتظم، وهى هيئة رقابية خاضعة للجهاز المركزى للمحاسبات.

■ ما حجم الأوقاف التى تديرها؟

- نحو 4000 فدان.

■ ماذا عن اللائحة الجديدة المنظمة لأعمالها؟

- يجرى حاليا إعداد لائحة جديدة، لأن الحالية صدرت منذ نحو 50 عامًا، الأمر الذى دفعنا لتغييرها بهدف تنظيم الشكل الإدارى بأسلوب متطور.

كما أن التشكيل الجديد للهيئة راعى مسألة التطوير، بأن وضع شبابًا ضمن الأعضاء، والتشكيل أيضا يتميز بالتنوع ويضم أساقفة وقانونيين ومختصين بتطوير النظام الإدارى بشكل يتناسب مع متغيرات العصر الحالى، ووضع لوائح جديدة تراعى التطور التكنولوجى.

■ هل هناك علاقة بينها وهيئة الأوقاف المصرية؟

- هناك تعاون وثيق بين الهيئتين، ويستعد مجلس النواب فى الوقت الحالى لإصدار قانون يخص الأوقاف المصرية، وفى جميع جلسات البرلمان الحوارية حوله تتم دعوة الكنيسة للحضور لأخد رأيها.

■ ما رأيك فى التمييز الإيجابى للأقباط والمرأة فى البرلمان؟

- البعض لديه أزمة من التمييز الإيجابى، وعندما جرى وضع دستور 1923 طالبت إنجلترا بحماية الأقليات والمحافظة على حقوقها، فاقترحت مبدأ تمييز الأقباط بعدد من المقاعد، لكن الأقباط وقتها رفضوا، وكنت من مؤيدى هذا الرأى الرافض حتى اطلعت على العديد من قوانين ودساتير العالم بدول كبرى ووجدت أن التمييز الإيجابى لبعض الفئات سائد فى دول كثيرة، ولذلك أؤيد فكرة التمييز.

■ كيف ترى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة؟

- صرح عظيم وإنجاز كبير للأقباط يؤكد دولة المواطنة.

■ ما تقييمك لجهود الترسيخ للمواطنة فى عهد الرئيس السيسى؟

- الرئيس عبدالفتاح السيسى رجل يؤمن بالمواطنة فعلًا وقولًا، وهو هدية القدر لمصر والمصريين وبذل جهودًا هائلة فى تنمية الوطن.

■ ماذا عن قراره بناء كنائس بالمدن الجديدة؟

- هيئة المجتمعات العمرانية منحت الكنائس الثلاث قطع أراضٍ مجانا فى كل المدن الجديدة، وخصصت الهيئة للكنيسة الأرثوذكسية منذ أول يناير حتى أبريل الماضى 42 قطعة أرض، وأعتقد أن الكنيستين البروتستانتية والكاثوليكية أخذتا 30 قطعة أرض.

■ ما تعليقك على التدخلات الخارجية فى الشئون المصرية؟

- هذا مرفوض تمامًا، وعندما زار الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى، دار حوار بينهما عن المواطنة فى مصر، وأكد البابا لماكرون أنه عندما تسير فى الشارع لا تستطيع أن تفرق بين مسلم ومسيحى إلا عند الصلاة.

■ هل إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى يحقق المواطنة؟

- الأسماء تكشف الهوية أيضا، وتحقيق المواطنة لن يتم إلا بالتعليم من أول الابتدائية حتى الجامعة، وثورة 1919 أظهرت مبدأ أن الكل واحد، وأصبحت القاعدة هى الدين لله والوطن للجميع، والذى ساعد تلك الثورة هم النخبة المتعلمة مثل طه حسين ومحمد حسين هيكل، وقتها كان كل مواطن يعرف حقوقه وواجباته ودوره، وكان التعليم يقدم درجة كبيرة من الوعى.