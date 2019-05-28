محافظ كفرالشيخ: 3 كؤوس و37 ميدالية لذوي القدرات ببطولة الجمهورية

أعلن محافظ كفر الشيخ إسماعيل طه حصول منتخبات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة للطلاب لذوي الإعاقة السمعية والذهنية (بنين وبنات) بالمدارس التربية الخاصة على 3 كؤوس و37 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية ببطولة الجمهورية في ألعاب كرة القدم الخماسية وألعاب القوى وتنس الطاولة والمسرح، التي أقيمت بالمدينة الشبابية بأبي قير بالاسكندرية خلال الفترة (19 - 25) مايو الجاري.



وأوضح المحافظ في بيان اليوم الثلاثاء أن فرق مدارس (الأمل) للصم حصلت على عدد من المراكز على مستوى الجمهورية، منهم الطالب سمير أسامه عبدالحليم حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في ألعاب القوى "عدو 100 متر، وفي نفس اللعبة حصلت الطالبة أمل محمد أحمد الجندي على الميدالية الذهبية، كما حصل الطالب إبراهيم علي عطية الشربيني على الميدالية البرونزية في لعبة تنس الطاولة.



وأضاف أن فريق كرة القدم (خماسي) حصل على كأس وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و10 ميداليات برونزية، كما حصل فريق مدرسة أمل منية المرشد التابعة لإدارة مطوبس التعليمية، على المركز الثالث جمهوري، و10 ميداليات برونزية في مسابقة المسرح.



كما حصل طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة للإعاقة الذهنية - وفق المحافظ - على عدد من الميداليات، منهم حصول الطالبة منة أحمد سعيد عمر، على الميدالية الذهبية 100 متر عدو بنات، والطالبة شيماء السعيد يوسف حصلت على الميدالية البرونزية 200 متر عدو للبنات، كما فاز فريق طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة للإعاقة الذهنية على كأس وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و10 ميداليات فضية لفوزهم بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية.