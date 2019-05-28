تخصيص 46 ساحة لأداء شعائر صلاة عيد الفطر بالأقصر

قال وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر الشيخ سيد محمد عبدالدايم، إن مديرية الأوقاف استعدت لعيد الفطر المبارك، بتخصيص 46 ساحة لأداء شعائر صلاة العيد.

وأضاف عبدالدايم، في بيان اليوم الثلاثاء، أن مديرية أوقاف مدينة إسنا جنوب المحافظة خصصت 15 ساحة، وهي (مركز شباب الشغب، والنور المحمدي بالدبابية، وأبوفرغلي بالحميدات، والرحمن بتوماس، والسادة الأدارسة بالدير شرق، وآل البيت بالحليلة، ومركز شباب زرنيخ، والمدينة المنورة بالمحلة، وملعب الشبان المسلمين بجوار خزان إسنا، وبلال بن رباح بجوار شرطة نقطة المطاعنة بأصفون، وشارع البحر بجزيرة النمسا، ومسجد الحج النوبي بعزبة على بدر، والسيدة زينب بحاجر كومير، وبجوار السنترال القديم ببندر إسنا، والسيدة بمنطقة المساوية بالنمسا).



وخُصصت 7 ساحات في مركز أرمنت جنوب المحافظة هي (غرب كوبري المحاميد بحري، ومركز شباب الرياينة، وأمام مجلس مدينة أرمنت الوابورات، والسوق بأرمنت الحيط، وأمام كوبري الرزيقات بحري، ومركز شباب المحاميد قبلي بنجع البحر، ومركز شباب حاجر المحاميد قبلي)، بالإضافة إلى تخصيص 9 ساحات في بندر الأقصر، و4 بالبياضة، و4 بالطود، و3 بالزينية، و4 بالقرنة.



وأشار وكيل أوقاف الأقصر، إلى أنه تم تخصيص خطيبين لكل ساحة أحدهما أساسي والآخر احتياطي؛ تفاديا لأي ظروف طارئة، كما تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة ومدير الدعوة وعضو عن كل إدارة فرعية تتبع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة.



وأكد أن أية محاولة لإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد المحددة من الأوقاف افتئات على الدين والدولة، وسيتم مواجهة أي مخالفة بمنتهى الحسم، مشيرا إلى أن إمامة الصلاة والجمع والأعياد من الولايات العامة التي لا يجوز شرعًا الإفتئات فيها على جهة الولاية الشرعية المسند إليها.



وأوضح أنه لا يجوز شرعًا الافتئات على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون، مشيرا إلى أن صلاة العيد لا تنعقد في الشوارع والزوايا والمصليات ولا في الطرقات العامة، إنما في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوط بها ذلك.