الجيش الليبي يكشف عن وجود ضباط أتراك في صفوف قوات حكومة الوفاق

كشف مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، خليفة العبيدي، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الليبي رصد وجود جنود وضباط استخبارات من تركيا يقومون بتدريب الجماعات المسلحة ويقاتلون في صفوفهم بالعاصمة الليبية طرابلس.



وقال العبيدي في تصريحات صحفية إن "غرفة عمليات تحرير طرابلس التابعة لقيادة الجيش الليبي رصدت جنودا وضباط استخبارات وضباط لعمليات عسكرية من دولة تركيا متواجدون بمحاور القتال في العاصمة طرابلس"، مضيفا أن "هؤلاء الجنود الأتراك يقاتلون في صفوف المليشيات المسلحة وهم من يقودون تلك المليشيات بطرابلس".



وأضاف أن "ضباط أتراك يقومون بتدريب المليشيات المسلحة على استخدام الأسلحة التي وصلت إليهم عن طريق أكثر من شحنة قادمة من تركيا".



وأوضح مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة أنه "بعد الرسالة الأخيرة التي وجهها القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر للمليشيات بأن من ترك سلاحه له الأمان وصلتنا اتصالات كثيرة من مجموعات كانت مع المليشيات المسلحة مؤكدين تركهم للسلاح وعودتهم إلى بيوتهم"، موضحا أن "هناك من يتخوف من عمليات تصفيه جسدية من قبل قادة المليشيات إن تركوا سلاحهم".



وأشار العبيدي إلى أن "العمليات العسكرية في طرابلس مستمرة حتى اللحظة والتقدم مستمر لقوات الجيش الليبي في جميع المحاور القتال جنوبي وشرقي العاصمة"، مشيرا إلى أن "الخطة العسكرية مدروسة جيدًا وفقا لما خطط له القائد العام للجيش الليبي".



وتابع أن "أهالي طرابلس في انتظارنا وهذا لا يخفى على أحد لكن المليشيات تحاول إخفاء إرادة الشعب داخل العاصمة من خلال تهديدات وقمع وكتم الأصوات التي تنادي بالجيش والشرطة".



وأوضح العبيدي أن "الجيش الوطني الليبي مكون من كل المدن والقري الليبية ومن جميع القبائل وقد جمعتهم المؤسسة العسكرية من أجل استرجاع ليبيا من قبضة الجماعات المسلحة والمجموعات المتطرفة المتمثلة في تنظيم داعش والقاعدة وغيرهم ممن لا يريدون استقرار ليبيا".



وقال إن "كل العمليات العسكرية التي تقودها القيادة العامة للجيش الوطني الليبي من أجل إحقاق الحق وحماية المواطنين من المليشيات التي تسيطر على العاصمة طرابلس وكل أهدافنا كانت في أماكنها المحددة ولم نخطيء في هدف واحد رغم قدم الأسلحة بسبب حظر التسليح على ليبيا على عكس المليشيات التي قصفت منازل وقتلت أطفال بطيران تابع للوفاق وقصفهم العشوائي الذي استهدفوا به المدنيين بطرابلس".