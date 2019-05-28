رئيسة الاشتراكي النمساوي: المباحثات مع الرئيس لتشكيل الحكومة كانت "بناءة"

أكدت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (إس. بي. أو.) في النمسا باميلا راندي فاجنر أن مباحثاتها، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس إلكسندر فان دير بيلين والمستشار الجديد هارتفيج لوجر كانت بناءة للغاية، متوقعة أن يتم الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام قليلة.



وقالت فاجنر - في تصريح صحفي - إن الحكومة الجديدة ستكون بالكامل من الخبراء الذين يحظون بتوافق جميع الأحزاب النمساوية، مضيفة أن التصويت على الحكومة الجديدة والمؤقتة سيكون سريعا مرجحة أن تحظى بثقة أعضاء البرلمان النمساوي بسبب قوة ونزاهة الاسماء التى تتضمنها، مشيرة إلى أن بعض الاسماء ستكون مفاجأة.



وأوضحت أن الحزب يبذل كل ما بوسعه لخروج البلاد من المأزق السياسي الحالي والذي تفجر مع نشر فيديو الفساد "ابيزا" الخاص برئيس حزب الحرية المقال هاينز كريستيان شتراخه.



يذكر أن الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين دعا إلى انتخابات برلمانية مبكرة فى سبتمبر المقبل عقب انهيار الائتلاف الحاكم السابق بين حزبي الشعب والحرية.