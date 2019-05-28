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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 05:15 م

"حماية المنافسة": عودة "جلوفو" للعمل بالسوق المصري خلال شهر

حماية المنافسة: عودة
أ ش أ
dostor.org/2646660

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، أنه ألزم شركتي (ديليفري هيرو) و(جلوفو) لخدمات التوصيل بإنهاء الاتفاقات الاحتكارية المبرمة بينهما، والتي أثرت على المنافسة بالسوق المصري، مع عودة شركة (جلوفو) للعمل بالسوق، خلال مدة 30 يوما، والتراجع عن أي أعمال تصفية لأنشطتها في مصر، والتي كانت تعتزم الشركة القيام بها.

وذكر الجهاز- في بيان اليوم الثلاثاء، أن تحرياته أثبتت قيام شركة (ديليفري هيرو) وشركة (جلوفو) بممارسات من شأنها مخالفة المادة 6 من قانون حماية المنافسة، حيث اتفقت الشركتان على تقسيم الأسواق على النحو الذي يضمن عدم منافسة شركة (جلوفو) للعلامات التجارية المملوكة لشركة (ديليفري هيرو) في مصر، وهي الممارسات التي أدت إلى تقييد المنافسة في سوق خدمات التوصيل من خلال التطبيقات عبر الإنترنت.

وأشار الجهاز إلى أنه قرر إلزام الشركتين بإيقاف العمل فورا بالاتفاقات المبرمة بينهما، وإعادة الوضع كما كان عليه قبل إبرام تلك الاتفاقات، وذلك برجوع شركة (جلوفو) للعمل في السوق المصري، وعدم قيام الشركة بأي عمل من أعمال التصفية، على أن تلتزم الشركتان بالتواصل مع الجهاز والتبليغ عن الإجراءات المتخذة من جانبهما؛ لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ الإخطار.

وأوضح أن ذلك يأتي على إثر خروج شركة (جلوفو) المفاجئ من السوق المصري في 30 أبريل 2019، وما أُثير عن وجود شبهة مخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث بادر الجهاز بإجراءات عمليات التقصي وجمع الاستدلالات بشأن خروج الشركة من السوق المصري، وتبين من خلال البحث والتحري، وجود اتفاقات أفقية بين شركة (ديليفري هيرو) وشركة (جلوفو)، والتي من شأنها الحد من المنافسة، حيث كانت هذه الاتفاقات السبب الرئيسي وراء خروج شركة جلوفو من السوق المصري.

ونوه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بأن شركة (ديليفري هيرو) قامت في عام 2018، بالاستحواذ على 16% من أسهم شركة (جلوفو)، ما أدى إلى اكتساب الشركة بعضًا من الحقوق، حيث أتاحت لها فرصة الحصول على المعلومات السرية والاستراتيجية المتعلقة بمنافسها الأقوى في السوق المصري، بالإضافة إلى أن هذه الحقوق فتحت الباب أمام الشركة للتمكن من التأثير على بعض القرارات الاستراتيجية لشركة (جلوفو) المتعلقة بالسوق المصري.

ولفت الجهاز إلى أن تلك الممارسات أدت إلى خروج شركة (جلوفو) من السوق المصري، ما يمكن أن يساهم في خسارة عدد كبير من الوظائف التي وفرتها الشركة لقطاعات كبيرة داخل المجتمع، كما أن شركة (جلوفو) كانت تقدم خدمة مبتكرة في مجال التوصيل من خلال التطبيقات عبر الإنترنت، وقد حققت الشركة نجاحًا ملحوظًا في السوق المصري في فترة وجيزة، واكتسبت حصة سوقية كبيرة كانت ستتيح لها فرصة التوسع في السوق المصري، وتطبيق المزيد من الخدمات المبتكرة التي تقدمها الشركة في الأسواق العالمية الأخرى.

وذكر الجهاز أن شركة (جلوفو) هي أكبر المنافسين للعلامات التجارية المملوكة لشركة (ديليفري هيرو) في السوق المصري، ما يعني أن خروجها يعد تقييدا للمنافسة التي تصب في مصلحة مستخدمي الخدمة وتحجيم لفرص الاختيار المتاحة أمامهم، بالإضافة إلى أن خروج شركة (جلوفو) من السوق المصري سوف يعزز من وضع شركة (ديليفري هيرو) في السوق المصري.

وأوضح أن التركيز الكبير للقوة السوقية قد يؤدي إلى ممارسات تحد من المنافسة، وتؤثر سلبًا على جميع الأطراف المشاركة في السوق المعني، سواء مستخدمي خدمات التوصيل، أو السائقين والمطاعم.

وأكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، أن حالة شركة (جلوفو) تعد هذه من أبرز الحالات التي تؤكد دور سياسة حماية المنافسة في حماية الاستثمار الأجنبي من الخروج نتيجة ممارسات احتكارية تسعى لإغلاق السوق، وإضعاف فرص الاستثمار فيه، وهي ركيزة من ركائز دعم الاستثمار الأجنبي وحمايته.

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